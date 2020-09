Guasila, domani parte ” A su Scurigadroxu in Bixinau”

Aspettando la quarta edizione del Festival dell’Altrove che quest’anno è dedicata al tema della fiaba e della pandemia (scadenza per la presentazione elaborati il 21 settembre e cerimonia di premiazione prevista per il 25ottobre 2020), il Comune di Guasila rilancia l’iniziativa, molto apprezzata lo scorso anno, A su scurigadroxu in bixinau.

Gli appuntamenti. Si parte domani, domenica 13 settembre, nei giardini fronte municipio con ospite il finalista del premio Campiello Sandro Frizziero e la presentazione del romanzo Sommersione. L’autore dialoga con Giovanni Follesa dalle ore 18.

Il secondo incontro è previsto per il 20 settembre, alle ore 18, fronte chiesa campreste Madonna D’Itria, con la presentazione del libro di Emiliano Deiana, La morte si nasconde negli orologi, da parte di Giacomo Mameli.

A su scurigadroxu in bixinau si conclude, ore 18, nei giardini fronte municipio con la presentazione del libro di Sandru Dessì: Il mondo di Anonio Gramsci. Letture di Tina Cosseddu e le musiche, alla chitarra, di Gianni Frau.

“Viene così arricchita l’offerta culturale e letteraria del Festival, con tre appuntamenti all’interno del paese, che coinvolgono l’intera comunità e il suo abitato – ha detto la sindaca Paola Casula -. Inoltre, l’incontro in presenza con gli autori dei romanzi rende tutto molto più intimo, diretto e suggestivo. Siamo molto felici che abbiano risposto positivamente all’invito nonostante non sia un anno semplice per l’organizzazione di eventi”.