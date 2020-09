Il presidente del Cagliari ha fatto il punto della situazione sul mercato rossoblù. Non si parla soltanto del caso Nainggolan, ma anche di un possibile arrivo di Fazio e non solo.

ll club rossoblù vorrebbe prendere dalla Roma il difensore argentino Federico Fazio, classe 1987 e fortemente voluto dal suo ex mister Di Francesco. L’operazione da tre milioni di euro più bonus.

“Stiamo discutendo coni giallorossi, valutiamo nei prossimi gironi se è un’operazione che riusciamo affare.”



In queste ultime ore si è parlato anche di un possibile arrivo di Zaza in Sardegna, ma Giulini chiude le porte a questa ipotesi.

“Zaza? Non prenderemo un altro attaccante: abbiamo Pavoletti e Simeone.”

Infine si parla di Nandez, il talento uruguaiano rossoblù, piacerebbe molto al Napoli che dopo l’addio di Allan vorrebbe trovare un giocatore talentoso che infiammi i tifosi. La chiave per arrivare a Nandez, stando ai partenopei, sarebbe Ounas che piace molto a Di Francesco ed è ai margini del progetto di Gattuso. In merito a questi rumors il presidente è perentorio.

“Nandez la chiave per Ounas? No, Nandez rimane da noi, non lo abbiamo mai proposto a nessuno”, ha concluso.