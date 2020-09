“Chiudere la tratta Macomer-Olbia sarebbe un atto incomprensibile e folle”. A dirlo è Roberto Deriu, consigliere regionale del Partito Democratico, che chiede un intervento del presidente Christian Solinas e dell’assessore dei trasporti Giorgio Todde in merito alla possibile chiusura da parte di Trenitalia della linea ferroviaria in questione.

“La tratta Macomer-Olbia costituisce uno dei pochissimi collegamenti ferroviari tra le province tirreniche – precisa Deriu -. Anzi, il potenziamento di essa deve essere una priorità assoluta e di rilevanza strategica per il futuro della Sardegna. Uno degli elementi maggiormente importanti per lo sviluppo dei nostri territori è proprio la mancanza di un servizio pubblico efficiente quale una rete ferroviaria che colleghi Macomer, Nuoro e Olbia. Un fattore che influisce in maniera evidente anche sul flusso turistico nelle zone interne dell’Isola”.

Per questo motivo, il consigliere dem interroga il presidente della Regione e l’assessore dei trasporti, per sapere se corrisponda al vero il fatto che Trenitalia abbia manifestato l’intenzione di dismettere la tratta ferroviaria Macomer-Olbia. “La Regione faccia chiarezza, perché la Sardegna non può fare a meno di un collegamento di così vitale importanza. Mi auguro – conclude Deriu – che non si commetta un simile errore che si pagherebbe a caro prezzo”.