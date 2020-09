Il singolo: “I’ll fly with you”

Il nuovo singolo di Edoardo Mecca featuring Pietro Morello – “I’ll fly with you”- è disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming.

Il brano è una cover in chiave intimista e romantica del celebre brano di Gigi D’Agostino “L’amour toujours”.

Il sound cambia completamente, dalle sonorità pop dance della versione originale si passa a una versione intensa piano e voce che mette in risalto le doti compositive degli autori, lo stile interpretativo di Edoardo Mecca con l’aggiunta dell’inconfondibile tocco di Pietro Morello al piano.

Il video

Il video che accompagna il brano è stato girato nella storica location della Palestra Visconti all’interno del Circolo Arci Bellezza di Milano, dove Luchino Visconti ha girato il famoso film “Rocco e i suoi fratelli”. Inoltre il pianoforte utilizzato è il famoso pianoforte del Capolinea, mitico locale dove da ogni parte del mondo si veniva ad ascoltare il miglior Jazz.

Edoardo Mecca

Edoardo Mecca è un attore e imitatore, brilla per versatilità e per essere tra i personaggi più apprezzati dalla rete web (oltre 7 milioni di visualizzazioni).

Nel 2012 il debutto sul web con la produzione di video e spot virali per circuiti internet e cinematografici, dove il video “L’abbandono di un cane” è tra i più cliccati in Italia.

Debutta in televisione nel programma “Sorci verdi” condotto da J-Ax e Paolo Jannacci e conta apparizioni in programmi Mediaset e RAI come Striscia la notizia, Nemica amatissima e Tiki Taka.

Nel 2016 è protagonista del video musicale “Una canzone e basta” degli Zero Assoluto per la regia di Gaetano Morbioli.

Nel 2017 collabora a produzioni nazionali per THUN, Trenitalia, Sèleco e La Gazzetta dello Sport. Nel 2018 ha ricevuto il premio speciale delle Comunicazioni al Premio Moige 2018.

Pietro Morello

Pietro Morello è un apprezzatissimo pianista, polistrumentista italiano e influencer TikTok, dove in pochi mesi ha superato i 400.000 followers, grazie alle performances musicali che spaziano dalla musica classica al pop.