Doppio appuntamento con Entula

Il dramma attuale di chi prova a fuggire dall’Africa e un giallo di fine ‘800 ambientato nell’arcipelago de La Maddalena. Il 4 settembre il Festival Éntula propone un doppio stuzzicante appuntamento.

A Fonni, in piazzetta Sechi alle 21.30, Giulio Cavalli presenta “A casa loro” (People 2019) monologo diventato libro sempre con la doppia firma dell’artista milanese e Nello Scavo. Sarà Andrea Coinu a introdurre il poliedrico Giulio Cavalli, scrittore, giornalista, attore e autore di teatro che ha collaborato con Dario Fo e Paolo Rossi. Nei libri, sui media e a teatro Cavalli ha affrontato con coraggio temi spinosi: la mafia (per le minacce gli è stata assegnata una scorta), il turismo sessuale e il disastro aereo di Linate del 2001, con lavori che gli sono valsi premi e segnalazioni.

Dice di sé: “Racconto storie, sul palcoscenico, su carta e su schermo e cerco di tenere allenato il muscolo della curiosità. Quando alcuni mafiosi mi hanno dato dello ‘scassaminchia’ ho deciso di aggiungerlo alle referenze”. E infatti dal 2006 vive sotto protezione”. L’opera “A casa loro” è un viaggio senza ritorno, come lo sono molti di quelli che da quelle case partono. Case che non ci sono più, a volte, case deprivate di ogni risorsa, case inquinate, case raggiunte e avviluppate dal deserto. Case bombardate da armi prodotte da noi, e vendute a casa loro.

A Olbia invece l’appuntamento è alla Libreria Ubik (ore 19) con lo scrittore-giornalista Gianluca Lioni che presenta “La processione dei fantasmi” (tre60) giallo ambientato a La Maddalena nel 1864 che utilizza anche personaggi realmente esistiti pur trasfigurati dalla finzione letteraria. Nella Maddalena di fine ’800 confluiscono culture e lingue diverse, un’umanità variegata, costituita da pescatori campani, streghe corse, scalpellini genovesi. Questa comunità bizzarra e meticcia ha un tratto di follia, di “macchinu”, propria di chi vive circondato, soggiogato dalla forza della natura e dalla sua bellezza. In questo via vai non mancano misteri e omicidi. E a dipanarli sono chiamati i il maresciallo Bachisio Tanchis e il vecchio capitano inglese Daniel Roberts insieme all’abitante più importante dell’isola, Giuseppe Garibaldi.

Gianluca Lioni è l’attuale portavoce del Ministro dei Beni e delle attività culturali e del Turismo Dario Franceschini, incarico che ha ricoperto anche dal 2014 al 2018. È stato consulente di Rai Cultura e ha coordinato il Comitato Nazionale per le celebrazioni del 40° anniversario della scomparsa di Pier Paolo Pasolini.

Per fare un albero ci vuole un libro– Alla domanda “Su quale supporto leggi?” del questionario Éntula 2019, il 70% ha risposto di preferire i libri di carta. Questo ha indotto gli organizzatori a cercare un modo per attenuare l’impronta ecologica della passione, senza rinunciare ai libri di carta. Per questo, Lìberos si impegna a piantare nel 2021 un albero per ogni libro venduto durante gli eventi Éntula 2020.

Il Festival Éntula è organizzato dall’associazione culturale Lìberos con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e della Fondazione di Sardegna.