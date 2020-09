Elmas. Convocazione del Consiglio Comunale per il 23 settembre

Il Presidente del Consiglio Comunale, vista la convocazione del Consiglio Comunale prot. n° 10390 del 17-09-2020 Ritenuto necessario integrare l’Ordine del giorno della suddetta convocazione Attesa la propria competenza

CONVOCA

Il Consiglio Comunale in seduta straordinaria in prima convocazione per il giorno 23.09.2020 alle ore 15.00 e in seduta straordinaria in seconda convocazione per il giorno 24.09.2020 alle ore 9.00 nei locali della Sede Municipale in Via del Pino Solitario, per la discussione degli ulteriori punti ad integrazione:

RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI;

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L’ANNO 2020. LEGGE 27 DICEMBRE 2019, n° 160

Per effetto di tale integrazione i1 nuovo ordine del giorno e da intendersi come segue:

TARIFFE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) PER L’ANNO 2020. APPROVAZIONE TARIFFE, RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

AGGIORNAMENTO N.2 D.U.P. 2020-2022. SEZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020-2021.

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 E APPLICAZIONE DI AVANZO (ART. 175, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000). RATIFICA DELIBERAZIONE GC. N. 72 DEL 05.08.2020 – VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 N. 6 (ART. 175, C. 4, LGS.267/2000. ISTANZA DI PARERE PREVENTIVO PER INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE AI SENSI DELLA L.R. N.8/2015 DI EDIFICIO A DESTINAZIONE CIVILE

Si comunica inoltre che gli atti saranno trasmessi via PEC conformemente e secondo la tempistica disposta dal vigente regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.

Si informa altresì che la seduta sara videoripresa e trasmetta in diretta e in differita sul sito internet dell’Ente.

Il Presidente del Consiglio Comunale