Elezioni suppletive: Lorenzo Corda, una scelta responsabile

Elezioni suppletive: i consiglieri regionali del M5S Desirè Manca, Michele Ciusa, Roberto Li Gioi, Alessandro Solinas sostengono il candidato sassarese.

“In questo momento storico così difficile, complicato e drammatico, segnato da un’emergenza sanitaria ed economica senza precedenti, il seggio del Nord Sardegna rappresenta un punto fondamentale per rinsaldare l’azione del Governo Conte.

Ora più che mai vincere questa elezione è di grandissima importanza. Ora più che mai abbiamo bisogno di un governo solido, responsabile, capace di prendere decisioni ponderate e commisurate alle reali esigenze del Paese.

Tutto questo è quanto ha dimostrato di saper fare il nostro Presidente Giuseppe Conte, il quale ha saputo portare avanti le richieste dell’Italia e degli italiani di fronte all’Europa, approntando tutte le misure necessarie a superare nelle migliori condizioni possibili la drammatica crisi generata dalla pandemia.

È a queste azioni, guidate dal senso di responsabilità, che dobbiamo guardare per il futuro prossimo, per questo vi invitiamo a sostenere il Movimento 5 Stelle alle elezioni suppletive. Vi invitiamo a votare per il nostro candidato Lorenzo Corda”.

Questo l’appello al voto dei consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Desirè Manca, Michele Ciusa, Roberto Li Gioi, Alessandro Solinas in vista delle elezioni suppletive per il Senato nel Nord Sardegna.

Il 20 e il 21 settembre i sardi che appartengono al collegio Sardegna-3 del Senato (che comprende i Comuni di Sassari, Olbia, Tempio Pausania, Porto Torres, Orosei, Siniscola, Alghero, e altri) oltre a votare per il taglio dei parlamentari, dovranno eleggere il successore della senatrice pentastellata Vittoria Bogo Deledda, deceduta lo scorso marzo.

Lorenzo Corda è Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Sassari, un “uomo di cantiere”, come ama definirsi, impegnato profondamente nel volontariato e di grande competenza nel suo settore, che l’ha portato a supportare da vicino i redattori della Legge per l’introduzione dell’Ecobonus 110%.

“Lorenzo Corda rappresenta il Movimento 5 Stelle, rappresenta il Governo del fare e della responsabilità. Il 20 e 21 settembre scegli il M5S, scegli la sicurezza”.