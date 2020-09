Elezioni Marsala, Donato(Lega) :”Ho deciso di candidarmi per dare un forte e deciso contributo al cambiamento di quel territorio”

“Sarò a fianco del candidato sindaco di Marsala, Giacomo Dugo, per sostenere la battaglia politica della Lega, in un territorio che chiede fortemente un cambiamento di rotta rispetto al passato.

Abbiamo il dovere morale di dare ai cittadini marsalesi la speranza di un nuovo corso politico che sia rappresentativo delle tantissime problematiche che, in questi anni, non hanno avuto risposte.

Ed è proprio questo motivo che ho deciso di candidarmi al consiglio comunale di Marsala”.

È quanto afferma l’europarlamentare della Lega, Francesca Donato che, ufficialmente, ha annunciato di candidarsi al consiglio comunale di Marsala alle elezioni che si svolgeranno il 4 e 5 ottobre.

“Un gesto politico il mio, che vuole essere un forte segnale di presenza della Lega, per rafforzare ancora di più la battaglia politica del nostro partito e dei suoi valori identitari che vede impegnato, in prima linea, il nostro leader nazionale, Matteo Salvini”.

“Marsala è un grande banco di prova per l’affermazione della Lega, anche in proiezione dei futuri appuntamenti elettorali locali e nazionali in cui saremo partecipi e protagonisti come primo partito a livello nazionale, che da anni sta lavorando per la costruzione di un grande progetto di rinnovamento della politica italiana”.

Infine l’europarlamentare ha sottolineato l’importanza di “questo impegno in prima persona e mi spenderò con tutte le mie forze, nella convinzione assoluta che ogni eletto debba mettersi sempre in gioco,

contribuendo così al raggiungimento di un fondamentale obiettivo: quello di garantire un’effettiva democrazia, assicurando costantemente ai territori una reale rappresentanza politica nelle istituzioni”.