La disciplina viene configurata come trasversale; laddove non esista un insegnamento specifico di diritto è da espletarsi comunque in 33 ore annuali. Tale stato di cose comporta necessariamente che, indipendentemente dalla figura del coordinatore di materia adibito a “garante” dello svolgimento delle attività didattiche di riferimento, gli insegnanti del consiglio di classe presumibilmente dell’area umanistica (italiano, storia, filosofia, etc.), dovranno accollarsi l’ulteriore responsabilità di completare il proprio programma d’indirizzo e far quadrare i conti con meno ore, in quanto parte delle lezioni dovrà essere dedicata anche alla nuova materia.

In conclusione l’episodicità della disciplina permane in una simile organizzazione, perché la trasmissione dei contenuti viene affidata alla buona volontà dei docenti che dovranno coordinarsi tra loro al fine di sviluppare un programma coerente con gli obiettivi previsti, quando invece sarebbe stato preferibile non erodere le ore destinate alla veicolazione dei programmi curriculari, ma istituire un’ora in più, in considerazione della necessità stringente dell’approfondimento delle tematiche civiche nella complessità della società moderna, da affidare agli specialisti del settore (docenti A-46 discipline giuridiche ed economiche).