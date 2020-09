Due nuovi casi covid19 a Oristano. A renderlo noto l’ufficio stampa del comune di Oristano in un comunicato.

Le due persono appartengono allo stesso nucleo familiare di uno dei soggetti trovati positivi nei giorni scorsi. Uno ha manifestato sintomi e uno no. Entrambi sono in isolamento domiciliare.

Il personale sanitario della ASSL sta tracciando i contatti avuti dai nuovi positivi e sta effettuando i tamponi per le opportune verifiche mediche.

Con i due casi di oggi salgono a 17 i contagi a Oristano nelle ultime settimane. 15 sono in isolamento domiciliare. 2 sono ricoverati in ospedale: 1 a causa del Covid e 1 per altre patologie.

Prima che i dati sui nuovi contagi in città fossero comunicati dalla ASSL al Sindaco Lutzu, l’Unità di crisi regionale aveva reso noto il bollettino quotidiano con 33 nuovi casi in Sardegna e nessuno in provincia di Oristano.

Sardegnareporter.it ha riportato nei giorni scorsi l’impennata di casi a Oristano. Clicca qui per saperne di più.

