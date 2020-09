Dopo i tre casi di stamattina si registra un nuovo contagio a Oristano.

Si tratta del componente di un nucleo familiare all’interno del quale nei giorni scorsi si erano accertati altri tre casi di positività.

Questa mattina era stato reso noto il caso di un agente della Polizia locale e di due suoi familiari.

Proprio a causa di questo contagio il Sindaco Andrea Lutzu, appena appresa la notizia dai responsabili della ASSL, ha fatto chiudere al pubblico gli uffici del Comando di Polizia locale in via Carmine.

Tutti i soggetti entrati in contatto con l’agente, compresi i colleghi del Comando, sono stati chiamati a controllo dalle autorità sanitarie.

Con i 4 casi di oggi salgono a 21 i contagi relativi a persone residenti a Oristano nelle ultime due settimane: 19 sono in isolamento domiciliare e 2 sono ricoverate in ospedale (1 per gli effetti del Covid-19 e 1 per altre patologie).

“Stiamo assistendo a un forte incremento del numero dei casi e questo deve indurre ognuno di noi a usare la massima prudenza nei comportamenti – ammonisce il Sindaco Andrea Lutzu -. Non mi stancherò mai di ripeterlo: massima attenzione e rispetto delle norme.

Ma soprattutto buonsenso da parte di tutti. Le regole le conosciamo sta a noi farle diventare una sana abitudine: distanziamento, uso della mascherina e igienizzazione delle mani. Il nostro comportamento può tutelare la nostra salute, ma anche quella degli altri”.

Intanto l’Unità di crisi regionale ha reso noto il bollettino quotidiano sulla diffusione del virus in Sardegna.

I casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza sono 2.928. Nell’ultimo aggiornamento si registrano 54 nuovi casi, 46 rilevati attraverso attività di screening e 8 da sospetto diagnostico. Resta invariato il numero delle vittime, 140 in tutto.

In totale sono stati eseguiti 159.402 tamponi, con un incremento di 1.322 test rispetto all’ultimo aggiornamento. Sono invece 85 i pazienti ricoverati in ospedale (+5 rispetto al dato di ieri), mentre sono 16 (+2) i pazienti attualmente in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 1.339. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.341 (+18) pazienti guariti, più altri 7 guariti clinicamente.

Sul territorio, dei 2.928 casi positivi complessivamente accertati, 483 (+5) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 295 (+7) nel Sud Sardegna, 170 (+20) a Oristano, 254 (+4) a Nuoro, 1.726 (+18) a Sassari.