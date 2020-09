Di Sarno invita al voto a tutela della democrazia: “Andiamo a votare ma nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria. La partecipazione dei cittadini tutela la democrazia”.

Il sindaco di Somma Vesuviana interviene sul voto di domenica 20 settembre e lunedì 21, invitando ad andare a votare.

“E’ vero che il Covid aumenta ma non dimentichiamo l’importanza del voto. Già in passato gli italiani si sono recati a votare in situazioni complesse. Bisogna dare prova di civiltà. Andiamo a votare perché la partecipazione attiva è fondamentale. Rispettiamo le regole di sicurezza sanitaria e dunque: andare a votare con la mascherina, nel seggio prima di prendere la matita dobbiamo igienizzare le mani e ripetere la stessa operazione all’uscita. Le schede non vanno consegnate ma inserite direttamente nelle urne. Coloro i quali sono risultati positivi al Coronavirus o sono in isolamento NON POSSONO RECARSI AL SEGGIO ma possono fare richiesta al sindaco di VOTO A DOMICILIO. Ricordo che domani e Lunedì 21 abbiamo una doppia votazione: Regionali e Riforma Costituzionale con Referendum”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana.