Di Sarno: “Aumentano ancora i casi di Coronavirus a Somma Vesuviana. Purtroppo dobbiamo ulteriormente aggiornare il bollettino in quanto siamo arrivati a 42 persone colpite dal virus e ben 86 in isolamento”.

“Ben 86 persone sono in isolamento a Somma Vesuviana, altre 42 sono state colpite dal Coronavirus di cui 6 guariti, mentre i positivi attivi in questo momento sono 36.

Rispettiamo in modo rigido le norme vigenti per ambienti chiusi, mentre ricordiamoci che c’è obbligo della mascherina di sera nelle piazze, slarghi e in tutti i luoghi all’aria aperta dove non si mantiene il distanziamento di almeno un metro”.

Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.