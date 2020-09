Amichevole ad Aritzo per il Cagliari di Di Francesco che vince per 1-0 contro l’Olbia, con Marko Rog autore della rete decisiva.

Nella conferenza stampa post gara il mister ha risposto alle domande dei cronisti in sala, commentando tutte le ultime notizie.

Il primo argomento toccato è la questione Nainggolan. Il belga è tornato all’Inter a seguito della scadenza del prestito al Cagliari, ma il club rossoblù vorrebbe riportarlo in Sardegna. Di Francesco in merito alla vicenda è ottimista.

“Cosa ho detto a Radja? Arrivederci, perché la volontà sia mia che sua è quella di ritrovarsi a breve. Poi non sarà facile e lo sappiamo ci sono logiche di mercato”

Quest’oggi il Cagliari ha mostrato i primi movimenti dettati dal nuovo allenatore. Zero gol subiti, difesa da migliorare, ma ci sono delle basi concrete su cui costruire .

“Questa è la prima vera partita per noi contro una squadra che è venuta qua compatta per fare bella figura. La forza sta nel non perdersi durante la gara. Per me è prematuro dare dei giudizi attualmente. Ora è il momento di osservare e migliorare alcune lacune. Quello di oggi è un test e sono contento che non abbiamo preso gol perché abbiamo lavorato tanto su questi con lo staff”

Uomo di punta della partita è Joao Pedro che, però, non ha brillato.

“Joao Pedro? Ha giocato da esterno e ha avuto occasioni anche giocando lì, per me può fare tanti gol anche giocando lì. Ancora ci manca l’altro giocatore di fascia e quando lo avremo proveremo anche più scambio tra gli esterni”

Altra notizia importante è il ritorno in campo di Pavoletti dopo i due infortuni al ginocchio. Nonostante le voci di mercato Di Francesco lo vuole in Sardegna.

“Pavoletti? È importante per noi per lo spirito che ha e mi sta piacendo tanto in allenamento, è un trascinatore. Lui oggi ha fatto 40 minuti per la prima volta dopo un anno. Dobbiamo gestirlo e lui deve pensare solo a lavorare. Per me è un giocatore importante”.

Tanti i giovani in campo per continuare il progetto giovanile dei rossoblù: Delpupo, Ladinetti, Vicario, Caligara.

“Stiamo valorizzando tanti giovani, già oggi avevamo 9 Primavera dell’anno scorso. Io adoro lavorare con i giovani perché apprezzo il percorso di crescita.”

Infine si parla del nuovo arrivato Marin e dei possibili acquisti nella sessione di mercato estiva.

“Marin? Si è subito integrato, lui è un giocatore che ho voluto e che può fare molto bene|…| Sul mercato prenderemo anche dei giocatori di esperienza e a me piacciono i giovani che hanno voglia di migliorarsi, ed è una cosa che vale anche per i “vecchi”.”