L’esordio in casa per il Cagliari non è stato dei più felici. I rossoblù, infatti, hanno perso per 2-0 contro la Lazio di Simone Inzaghi in un match che ha dimostrato i limiti difensivi della squadra cagliaritana, ma anche dei buoni spunti per migliorare.

Nella conferenza stampa post gara il mister Di Francesco ha in primis parlato ancora di quanto possa ancora migliorare la sua squadra. Sicuramente i giocatori sardi devono capire al meglio le indicazioni del nuovo allenatore.

“Io e miei giocatori dobbiamo ancora conoscerci bene a vicenda: non è una scusante ma semmai uno stimolo in più per cercare di migliorare velocemente”.

Di sicuro il reparto che ieri ha sofferto di più è stato quello difensivo. Così come contro il Sassuolo anche ieri il Cagliari soffriva troppo le ripartenze e molto spesso perdeva i duelli.

“La difesa ha fatto fatica per errori individuali e di reparto, ma è successo anche perché i centrocampisti avrebbero dovuto dare maggior sostegno. Devo ricordare che si difende con undici uomini, non solo con i quattro giocatori di ruolo. Dobbiamo essere più bravi a correre sia avanti che indietro, ma sono errori che capitano nel processo di crescita.”

Dall’altra parte del campo c’era, invece, una squadra ben rodata come la Lazio che ormai conosce alla perfezione l’idea di gioco di Inzaghi. Questo ha portato i rossoblù ad inizio gara a soffrire troppo gli avversari.

“Inizialmente abbiamo concesso troppo alle ripartenze della Lazio; eravamo in ritardo nelle pressioni e dovevamo rimanere più corti in certe situazioni: la qualità delle loro giocate ci ha messo in difficoltà, non riuscivamo a collegare le due fasi, andavamo un po’ a folate.”

Il momento chiave della partita? L’errore di Simeone.

“Nei primi 25’ della ripresa siamo stati aggressivi, abbiamo iniziato a recuperare più palloni nella loro metacampo, la partita si è fatta più equilibrata: si sono visti segnali positivi, peccato per l’occasione capitata a Simeone, pareggiare in quel frangente avrebbe potuto far cambiare certe dinamiche, anche da un punto di vista psicologico.”