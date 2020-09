Teatro e danza, street performances, musica e “magia” sono gli ingredienti di DanzEstate 2020 / performing arts festival organizzato dall’ASMED con la direzione artistica di Massimiliano Leoni in programma fino a venerdì 11 settembre all’Orto dei Cappuccini di Cagliari (ingresso viale Merello) tra laboratori e spettacoli dedicati ai giovanissimi (e alle famiglie) nello spazio verde nello storico quartiere di Stampace.

Le mattine di DanzEstate sono dedicate ai laboratori: all’Orto dei Cappuccini DOMANI (giovedì 10 settembre) dalle 10 alle 12.30 un appuntamento per “I Piccoli Maghi” (dai 3 ai 6 anni) con Tore l’AnimaTore per scoprire il potere e l’importanza del “Boccino d’oro” mentre il musicista Marco Salaris condurrà bambini e ragazzi (dai 7 ai 12 anni) alla scoperta de “Le Forme del Suono” e spiegherà – tra teoria e pratica – “Come si disegna una canzone”.

Nel pomeriggio spazio a laboratori e giochi nel segno della magia – da “Strillettera” con le “lettere stregate” (ore 16.30), alle “Bacchette Magiche” (ore 17.30) e le “Pozioni Magiche” (ore 18.30) in cui “I Piccoli Maghi” potranno scatenare la propria creatività – in una versione ludica della Scuola di Hogwarts – e divertirsi con le gare “a tema”.

Fantasia in scena con il ricco carnet degli spettacoli – adatti a grandi e piccini – a partire dalla favola de “Il Brutto Anatroccolo” nella versione della Compagnia Atacama (in programma alle 16 e in replica alle 19) pièce con le coreografie di Patrizia Cavola e le musiche di Epsilon Indi.

Un’intrigante partitura per i danzatori Stefania Di Donato, Valeria Loprieno, Cristina Meloro, Marco Cappa Spina, che interpreteranno il tema della diversità attraverso la storia emblematica del protagonista, rifiutato e emarginato, finché non troverà il proprio posto nel mondo e otterrà così il « riconoscimento della propria identità, bellezza e unicità».

E ancora (alle 17.15) la “Promenade” – nuova produzione dell’ASMED con drammaturgia e regia di Senio Giovanni Barbaro Dattena, con un percorso ispirato al mito di “Amore e Psyche” e (alle 18) la storia de “Il lupo e l’agnello” riscritta da Francesco Enna e messa in scena da La Botte e il Cilindro con la regia di Pier Paolo Conconi – per un viaggio tra le più celebri e “classiche” favole di Esopo e di Fedro, riprese da Jean de La Fontaine, in compagnia di attori e pupazzi, tra musica e giochi di luce e ombre.

***

Tra “magia” e musica – venerdì 11 settembre dalle 10 alle 12.30 terza giornata di laboratorio per “I Piccoli Maghi” (dai 3 ai 6 anni) che realizzeranno “Le Cravatte Magiche” con la guida di Tore l’AnimaTore e per i compositori in erba (dai 7 ai 12 anni) che seguono gli incontri con il musicista Marco Salaris su “Le Forme del Suono” – per scoprire “Come si disegna una canzone”.

Tra miti e leggende dell’Africa – venerdì 11 settembre alle 16 e di nuovo alle 17.15 con “Gazela, la zia Akima e lo spirito della Saggezza” di Movimentoinactor Teatrodanza – in una nuova versione site-specific con regia e coreografia di Flavia Bucciero (interpreti: Elisa Paini e Leila Ghiabbi) – dai racconti dello scrittore del Mali Amadou Hampaté Ba:

una fanciulla parte dal suo villaggio, in seguito a un sogno, per far visita a una parente e durante il viaggio incontra diversi animali – il camaleonte, il pipistrello, lo scorpione, l’otarda – ognuno dei quali le rivela un segreto, con un duplice significato, diurno e notturno, positivo e negativo e al ritorno si scopre più saggia e felice. Infine – alle 19 – la “Promenade” dell’ASMED tra teatro, musica e danza per scoprire la magia delle “Piccole storie misteriose”.

Il Festival DanzEstate 2020 si svolgerà nel rispetto delle regole e delle distanze di sicurezza (la partecipazione a laboratori e spettacoli è gratuita – indispensabile la prenotazione): per informazioni e iscrizioni tel. + 39 342 7838614 (Whatsapp) – e-mail: danzestate@gmail.com