La Costiera Amalfitana sta dando davvero un grande esempio: sicurezza, bellezza, gestione familiare delle strutture, qualità nei servizi, amore. I turisti ci sono e arrivano da quasi tutta Europa e non solo.

Gli eventi non mancano, sempre in piena sicurezza: mascherine e sanificazione. Alla vigilia dell’apertura, in Costiera tutti gli operatori sono stati sottoposti a tampone. Sulle spiagge e negli ambienti chiusi sanificazione costante.

“Da Armandino”

“Kennedy, Regan, Burton, Taylor e ancora Totò. Da Armandino è venuta Enrica Bonaccorti – ha affermato Armandino Gambardella, storico ristoratore della Costiera – e abbiamo avuto tanti personaggi della tv, del giornalismo e del cinema internazionale, qualche settimana fa Roberto Bolle. Da me si mangia la pezzogna paesana che si pesca dinanzi Positano, il Gambero di Nassa ma anche i tubetti con il totano. Noi non abbiamo cambiato nulla, cuciniamo come cucina la moglie del pescatore. L’Estate in Costiera sta andando bene e c’è un detto: l’italiano si fa secco ma non muore. L’Italia sarà forte, più di prima”.

“Da Armandino” è nel cuore di una delle più belle baie dell’intera Costiera Amalfitana: Marina di Praia a Praiano. Mobilità sostenibile e sicurezza, ma anche monumenti e sentieri, mare, baie, grotte. Il tutto tutelato dal passaggio generazionale. Il modello Costiera c’è! Il turista straniero anche.

La tradizione è viva da queste parti.

“Ci abbiamo creduto in questa riapertura – ha dichiarato Fabio Gambardella – e sta andando benissimo. Sono convinto che riusciremo a portare a termine bene la stagione e che faremo un ottimo 2021″. In Costiera c’è la gestione familiare che garantisce serenità e sicurezza. Un passaggio generazionale in grado di coccolare il turista. In questi luoghi si sta davvero bene!