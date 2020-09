Covid 19: La NLG sospende i collegamenti marittimi Sardegna – Corsica

La NLG– Navigazione Libera del Golfo ha deciso di sospendere anticipatamente i collegamenti marittimi estivi tra Santa Teresa di Gallura, e Bonifacio, in Corsica, a causa dell’emergenza epidemiologica venutasi a creare nell’isola francese, a partire da oggi 8 settembre 2020.

L’unità veloce della NLG, il catamarano Ponza Jet, è già in navigazione per Napoli, sede della società, dal momento che le autorità marittime sarde preposte, non sono riuscite a fornire un porto per la sosta notturna né a Santa Teresa di Gallura, né tanto meno a Palau, dopo quasi 2 mesi dall’arrivo della NLG in Sardegna.

La società ha disposto comunque il rimborso di tutti i biglietti e prenotazioni emessi alla clientela e si scusa per questo disservizio dovuto a cause di forza maggiore.

La dirigenza della NLG si augura che nella prossima stagione estiva sarà possibile riprendere i collegamenti marittimi per offrire un servizio di trasporto veloce, solo per passeggeri senza auto al seguito, nelle bocche di Bonifacio.