COVID-19, Deidda (FdI): “Il Governo accoglie la richiesta della Sardegna”

“Il Governo ha approvato il mio ordine del giorno che impegna a valutare ogni opportuna iniziativa, come richiesto a suo tempo dalla Regione Sardegna, per estendere i controlli ad ogni aeroporto e porto italiano con i test” annuncia Salvatore Deidda, deputato di Fdi, che in questi due giorni alla Camera è più volte intervenuto per difendere la Sardegna dalle accuse dell’Assessore regionale del Lazio e dalla campagna mediatica.

“Nell’ordine del giorno approvato abbiamo ricordato la cronologia dei fatti, a partire da come la Regione Sardegna abbia chiesto i controlli a maggio ottenendo una risposta negativa e ora non sarebbe sicuramente giusto prevedere solo controlli per chi torna dalla Sardegna ma bisogna estenderli in ogni porto e aeroporto – continua Deidda – considerato che la Sardegna era pressoché libera dal covid e il virus è giunto da chi è arrivato da fuori e non è stato controllato”.

“I controlli devono essere uguali in tutta Italia – conclude l’esponente di FdI – e sebbene questo ordine del giorno sia solo un impegno, riconosce le giuste richieste della Sardegna smentendo con chi polemizza contro di essa. In più, i controlli alle discoteche e sul rispetto delle regole, chi doveva prevederli? La Regione con i barracelli e la forestale o il Governo con il Ministero dell’Interno?” è quanto dichiara il deputato di FdI, Salvatore Deidda.

Allegato: ODG CONTROLLI SARDEGNA