Costiera Amalfitana, un esempio di sicurezza

La Costiera Amalfitana sta dando davvero un grande esempio: sicurezza, bellezza, gestione familiare delle strutture, qualità nei servizi, amore. I turisti ci sono ed arrivano da quasi tutta Europa e non solo.

Gli eventi non mancano, sempre in piena sicurezza: mascherine e sanificazione. Alla vigilia dell’apertura, in Costiera tutti gli operatori sono stati sottoposti a tampone. Sulle spiagge e negli ambienti chiusi sanificazione costante.

Cavaliere: “Anche la SPA romana in sicurezza con sanificazione anche del pediluvio. Da noi disponibile anche il servizio di monopattini elettrici per arrivare o raggiungere le strutture ricettive o i parcheggi”.

Gambardella: “Dalla pezzogna che si pesca dinanzi Positano ai Gamberetti di Nassa. Luoghi dal fascino unico amati anche dai grandi del cinema, della tv, del giornalismo”.

Di Bianco ( Giardiniello) : “Ripartenza oltre ogni aspettativa”.

“In Costiera Amalfitana abbiamo lavorato molto sulla sicurezza, anche per le SPA. Abbiamo applicato rigidi protocolli, ad esempio sanifichiamo con l’igienizzante tutti gli ambienti, anche il pediluvio. Si entra mantenendo l’esclusività. Dunque ogni cliente non incrocia mai l’altro e non incontra mai un altro cliente. All’entrata viene sanificata la maniglia con alcool profumato ed alla fine sanifichiamo nuovamente con alcool al 90%. Abbiamo riaperto il Centro Benessere e stiamo andando davvero bene con lo svolgimento di un’Estate in piena sicurezza in Costiera Amalfitana.

Possiamo tranquillamente far entrare anche la stampa nei nostri ambienti esclusivi e mostrare il nostro modello sicurezza. Inoltre parliamo del fascino esercitato da una SPA romana. Inoltre, grazie al Distretto Turistico, abbiamo disponibile il servizio dei monopattini elettrici, grazie al quale è possibile raggiungere la struttura ricettiva o il parcheggio e comunque visitare i vicini vicoli”.

Lo ha dichiarato Ennio Cavaliere, importante ed affermato imprenditore nel settore del turismo di lusso con la sua Otium Spa di Minori. Ma in Costiera, in piena sicurezza, c’è il fascino del vero viaggio non solo in borghi meravigliosi e si viene accompagnati da volti, colori, profumi, storie. Una vera immersione nella serenità umana e nella bellezza!

“Kennedy, Regan, Burton, Taylor ed ancora Totò. Da Armandino è venuta Enrica Bonaccordi – ha affermato Armandino Gambardella storico ristoratore della Costiera – ed abbiamo avuto tanti personaggi della tv, del giornalismo e del Cinema internazionale, qualche settimana fa Roberto Bolle. Da me si mangia la pezzogna paesana che si pesca dinanzi Positano, il Gambero di Nassa ma anche i tubetti con il totano. Noi non abbiamo cambiato nulla, cuciniamo come cucina la moglie del pescatore. L’Estate in Costiera sta andando bene e c’è un detto: l’italiano si fa secco ma non muore. L’Italia sarà forte, più di prima”.

“Da Armandino” è nel cuore di una delle più belle baie dell’intera Costiera Amalfitana: Marina di Praia a Praiano.

Mobilità sostenibile e sicurezza, ma anche monumenti e sentieri, mare, baie, grotte.

Il tutto tutelato dal passaggio generazionale. Il modello Costiera c’è! Il turista straniero anche.

Tradizione è viva da queste parti.

“Ci abbiamo creduto in questa riapertura – ha dichiarato Fabio Gambardella – e sta andando benissimo. Sono convinto che riusciremo a portare a termine bene la stagione e che faremo un ottimo 2021″. In Costiera c’è la gestione familiare che garantisce serenità e sicurezza. Un passaggio generazionale in grado di coccolare il turista. In questi si sta davvero bene!

L’Estate della Costiera sta proseguendo oltre le aspettative e non ci sono particolari assembramenti. C’è grande senso di rispetto delle regole.

“Stiamo riuscendo ad applicare i protocolli con fermezza. All’ingresso del locale abbiamo il registro sul quale segniamo i dati dei clienti ed ovviamente misurazione della temperatura, numero di telefono e documento di riconoscimento. Inoltre segniamo anche il numero del tavolo occupato. Un grande sforzo ma necessario – ha dichiarato Antonio Di Bianco del Ristorante “Giardiniello” – tutti i clienti stanno rispettando le norme e molto responsabili. Confidiamo in una ripresa anche se lenta ma continua. L’unica perplessità è nel periodo di riapertura delle scuole ma dobbiamo essere ottimisti. Speriamo che questa situazione finisca al più presto non solo per il lavoro ma per la serenità delle persone. La Costiera sta tenendo”. Lo Giardiniello è altro storico ristorante di Minori, nato nel 1955 ed anche in questo caso molto amato e richiesto. Il ristorante nacque con Francesco Di Bianco e Annunziata Celio, oggi ci sono i figli Antonio e Giovanni.

Sicurezza dunque negli alberghi, nei ristoranti, sulle spiagge. Al momento la Costiera Amalfitana è praticamente Covid Free. Tutta la Costa si sta mostrando al mondo in piena sicurezza.

