Coronavirus, 1.695 nuovi casi (-38). I decessi 16 (+5)

Il numero di ricoverati con sintomi sale a 1.620 (+13 su ieri), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva resta fermo a 121. In isolamento domiciliare sono in 29.453 (+1.082 su ieri); il totale di attualmente positivi è pari a 31.194 (+1.015). Il totale di dimessi e guariti è di 209.610 (+583). Il numero di casi totali dall’inizio dell’epidemia in Italia è pari a 276.338.

Da registrare che la Regione Abruzzo segnala che dal totale dei positivi è stato sottratto 1 caso precedentemente conteggiato 2 volte; la Regione Calabria segnala che dei 19 positivi di oggi, 6 sono migranti, mentre la Regione Sicilia segnala che dei nuovi 114 soggetti positivi, 10 sono immigrati ospiti sulla motonave Allegra nel porto di Trapani.

Coronavirus, 1.695 nuovi casi (-38)

I decessi sono stati registrati in Lombardia (1), Piemonte (1), Emilia Romagna (1), Veneto (4), Lazio (1), Liguria (1), Campania (1), Puglia (2), Sicilia (1), Sardegna (1), Umbria (1), Calabria (1). L’incremento di tamponi è di 107.658, portando il totale a 9.142.401, di cui 5.484.345 testati.

