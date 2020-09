Il Cagliari di Di Francesco, dopo il pareggio all’esordio contro il Sassuolo, si prepara in vista del match in casa contro la Lazio.

Quest’oggi, dunque, ad Asseminello è andata in scena una doppia seduta di allenamento. Al mattino i giocatori sono stati divisi in due gruppi: coloro che sono scesi in campo hanno svolto un lavoro metabolico; il resto della squadra esercizi di forza in palestra. Al pomeriggio, invece, l’allenamento si è incentrato su una serie di partitelle.

Out Klavan per via di un affaticamento muscolare. Lavoro personalizzato per Filip Bradaric; Riposo per Gaston Pereiro.

Domani pomeriggio è previsto un nuovo allenamento.

Nel mentre i rossoblù aspettano Diego Godin che dopo le visite mediche a Villa Stuart è atteso in città domani, mercoledì 23 settembre. Il Presidente Giulini, però, nelle ultime ore di mercato vuole convincere l’Inter a dargli nuovamente anche Nainggolan.