Settimana importante per il Cagliari Calcio che prepara al meglio la sfida d’esordio in campionato contro il Sassuolo, in programma domenica alle ore 18.

Questo pomeriggio i giocatori di mister Di Francesco ad Asseminello, dopo una fase di riscaldamento, hanno svolto una serie di partitelle e giochi di posizione. Si conclude con una partitella a campo ridotto.

Torna regolarmente in gruppo Marin che ha saltato l’amichevole contro la Roma per un affaticamento muscolare. Lavoro personalizzato Deiola, mentre lavoro individuale per Bradaric e Despodov. Ancora a riposo Ciocci (operato recentemente alla spalla) e Pereiro.

Il gruppo scenderà nuovamente in campo domani mattina.