Ad Asseminello si continua a lavorare in vista dell’amichevole di sabato contro la Roma, in programma alle ore 18 presso la Sardegna Arena.

Questa mattina i giocatori, dopo l’attivazione tecnica, hanno svolto una serie di esercitazioni di palle attive a sfavore. A seguire si lavora per reparti: i difensori sui movimenti di linea; centrocampisti ed attaccanti con la finalità del tiro in porta.

Torna in gruppo Walukiewicz, di ritorno dalle nazionali. Lavoro personalizzato per Deiola. Lavori individuali per Despodov e Bradaric. A riposo Ciocci e Pereiro.

Il prossimo allenamento è fissato per domani mattina.