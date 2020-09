Quest’oggi il Cagliari ad Asseminello sta definendo gli ultimi dettagli in vista dell’amichevole contro la Roma, l’ultima prima dell’inizio del campionato. Il match sarà alle ore 18 presso la Sardegna Arena.

I giocatori hanno iniziato la seduta con un’attivazione tecnica a torelli. Successivamente ci sono state una serie di partitelle a campo ridotto. Si chiude con delle situazioni con palle inattive a favore, punizioni dal limite e calci di rigore.

Primo allenamento in rossoblù per l’ultimo arrivato Riccardo Sottili.

Continua l’allenamento personalizzato per Deiola, mentre lavoro individuale per Bradaric e Despodov. Riposo per Ciocci e Pereiro.

Domani mattina ci sarà il nuovo allenamento ad Asseminello.