Nuova settimana di lavoro per il gruppo di Di Francesco ad Asseminello in vista del nuovo campionato. Il mister ha avuto anche a disposizione per la prima volta il nuovo acquisto Marin.

Penultimo allenamento per i rossoblù prima del mini ritiro ad Aritzo, in programma dal 2 al 4 agosto. Nella seduta odierna, dopo la fase di attivazione, i giocatori sono stati divisi in quattro gruppi per eseguire del lavori metabolici. Successivamente i rossoblù hanno svolto degli esercizi differenti per reparto: i difensori hanno lavorato sulla linea; i centrocampisti ed attaccanti sulla fase offensiva fino alla conclusione in porta.

Si chiude con una partitella a campo ridotto.

Dall’infermeria: lavoro parzialmente in gruppo per Oliva, allenamento individuale per Vicario e Ceter. A riposo gli infortunati Pereiro e Ciocci.

Domani ultimo allenamento mattutino ad Asseminello per poi trasferirsi ad Aritzo. Non saranno presenti Alessio Cragno, Andrea Carboni, Federico Marigosu e Sebastian Walukiewicz, impegnati con le rispettive Nazionali.