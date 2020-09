Primo allenamento settimanale per i rossoblù sotto la supervisione di mister Di Francesco ad Asseminello. Quest’oggi la parola chiave è stata: partita.

I giocatori, dopo una prima fase di attivazione ed esercizi metabolici, hanno svolto una serie di partitelle a tema. In chiusura una partitella a campo ridotto.

Non sono presenti ad Asseminello Cragno e Walukiewicz perché sono in Nazionale. Allenamento individuale per Pajac e Ceter, mentre sono ancora a riposo Ciocci ed Oliva. Deiola ha seguito una tabella personalizzata.

Domani doppia seduta di allenamento.

Questa settimana il Cagliari ha in programma un’amichevole il 12 agosto alla Sardegna Arena contro la Roma di Fonseca prima di esordire in campionato contro il Sassuolo.