Manca sempre meno all’esordio in campionato del Cagliari di mister Di Francesco, che si terrà domenica alle ore 18 a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Questa mattina ad Asseminello il gruppo è sceso in campo per delle esercitazioni sulle palle inattive, a favore e contro, e conclusioni a rete.

Primo allenamento in rossoblù per il neo acquisto Alessandro Tripaldelli. Allenamento individuale per Sottil, mentre Klavan ha svolto quasi totalmente la seduta in gruppo. Lavoro personalizzato per Bradaric e Despodov. Sempre a riposo Pereiro.

Il prossimo allenamento è fissato per domani mattina.