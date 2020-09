Il Cagliari oggi è sceso in campo ad Asseminello per una doppia seduta in vista dell’amichevole contro la Roma di questo sabato.

Questa mattina la squadra, dopo gli esercizi in palestra, è stata divisa in gruppi per reparto: i difensori hanno svolto dei lavori sulla linea; i centrocampisti ed attaccanti esercizi finalizzati alla conclusione a rete.

Al pomeriggio, invece, dopo la fase di attivazione tecnica si sono svolte una serie di partitelle a tema. Si conclude con una partita a campo ridotto.

Nell’allenamento odierno ha partecipato anche l’ultimo acquisto Zappa. Lavoro di scarico per Cragno a rientro dalla Nazionale. Lavoro personalizzato per Deiola.

Ancora assente Walukiewicz.

Il prossimo allenamento è fissato per domani pomeriggio.