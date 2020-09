Cagliari. Da mercoledì 23 a Domenica 27 settembre la ventitreesima edizione del festival Forma e Poesia nel Jazz

L’autunno a Cagliari si apre sulle note di Forma e Poesia nel Jazz, il festival organizzato dall’omonima cooperativa, che da mercoledì 23 a domenica 27 settembre vivrà nel capoluogo sardo la sua ventitreesima edizione.

Naturalmente, sarà un’edizione particolare di Forma e Poesia nel Jazz, dato il momento storico che stiamo vivendo. “ Perfettamente a distanza : potrebbe essere il titolo del festival quest’anno” , dichiara il direttore artistico Nicola Spiga : “oppure Tra Spazio e Tempo , dove Tempo è quello che è rimasto sospeso in tutti questi mesi di fermo a causa della pandemia che ha bloccato tutto e tutti, ma è anche quello che abbiamo speso alla ricerca di uno spazio all’aperto, come avevamo previsto, che potesse ospitare al meglio il festival rispettando le misure anticontagio.

Protagonisti, anche quest’anno,: il giovane talento della chitarra Matteo Mancuso , il progetto “ Connections ” di Fabrizio Bosso Rosario Giuliani e l’omaggio di Danilo Rea Alfredo Golino alle ottanta candeline di; come sempre, ci sarà tanto spazio anche per il jazz targato Sardegna, con il quartetto del sassofonista Elias Lapia , il duo chitarra-clarinetto di, quello chitarra-tromba di, e con le voci die dicon i rispettivi trii. Jazz ma non solo: il calendario propone infatti anche una matinée in compagnia di Raoul Moretti e la sua arpa elettrica ed elettonica, e due sortite “fuori porta” con l’abbinamento di passeggiate e musica.

Alla fine abbiamo optato per il sicuro e comodo Auditorium del Conservatorio di Musica ‘Giovanni Pierluigi da Palestrina’, che potrà accogliere sino a duecento spettatori, e che ringraziamo per la disponibilità. Questo 2020 è un anno difficile che speriamo di superare prima possibile per far rinascere la musica e lo spettacolo dal vivo”.

Si comincia, dunque, mercoledì 23 con una serata di anteprima all’EXMA, il Centro Comunale d’Arte e Cultura in via San Lucifero con inizio alle 21. Il primo set vedrà di scena il duo formato dal clarinettista Matteo Costa e il chitarrista Alessandro Bardi: entrambi diplomandi al Conservatorio di Cagliari, proporranno un repertorio che spazia dal jazz più classico a quello contemporaneo, ma anche composizioni originali, dando forma, con l’abbinamento di chitarra acustica e clarinetto, a un sound retrò ma proiettato verso il futuro.

Mariano Tedde, il contrabbassista Salvatore Maltana e il batterista Massimo Russino. Altro giovane talento nato in Sardegna, il sassofonista nuorese Elias Lapia (classe 1995) è il protagonista della seconda parte della serata. Forgiato nei seminari di Nuoro Jazz, che inizia a frequentare quando non ha ancora compiuto quattordici anni, nel 2015 si trasferisce a Parigi, dove è ammesso al dipartimento di Jazz et Musiques Improvisées del Conservatoire National Superieur de Musique et de Danse de Paris e ha la possibilità di immergersi nella vitalissima scena musicale della capitale transalpina. Nel 2018 si trasferisce in Olanda, a Den Haag, dove viene ammesso al Master in Sassofono Jazz al Koninklijk Conservatorium. Vincitore l’anno scorso del Premio Internazionale Massimo Urbani e del Premio Imaie, nel suo bagaglio di esperienze conta esibizioni in diversi festival e club internazionali. Mercoledì sera a Cagliari Elias Lapia sarà affiancato da tre volti noti del jazz isolano: il pianista, il contrabbassistae il batterista

Da giovedì 24 a sabato 26, Forma e Poesia nel Jazz pianta le tende all’Auditorium del Conservatorio di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina”. Tiene banco nella prima serata (inizio ore 20,30) il trio del chitarrista palermitano con Stefano India al basso e Giuseppe Bruno alla batteria, una formazione nata con l’intento di fondere la potenza del rock con i colori e l’eleganza del jazz. Ventiquattro anni da compiere il prossimo novembre, Matteo Mancuso si è fatto conoscere per la sua particolare tecnica con le dita applicata alla chitarra elettrica, ricevendo apprezzamenti da specialisti dello strumento a corde del calibro di Steve Vai, Dweezil Zappa e Al Di Meola, tra gli altri. Insieme al suo trio propone dei classici della fusion e del jazz ma soprattutto composizioni originali. , Forma e Poesia nel Jazz pianta le tende all’. Tiene banco nella prima serata (inizio ore 20,30) il trio del chitarrista palermitano Matteo Mancuso conal basso ealla batteria, una formazione nata con l’intento di fondere la potenza del rock con i colori e l’eleganza del jazz. Ventiquattro anni da compiere il prossimo novembre,si è fatto conoscere per la sua particolare tecnica con le dita applicata alla chitarra elettrica, ricevendo apprezzamenti da specialisti dello strumento a corde del calibro di Steve Vai, Dweezil Zappa e Al Di Meola, tra gli altri. Insieme al suo trio propone dei classici della fusion e del jazz ma soprattutto composizioni originali.

La scaletta della prima serata prevedeva anche il concerto del duo formato dalla cantante Daniela Pes e il pianista Mario Ganau che però non potrà raggiungere Cagliari a causa delle restrizioni e gli accertamenti legati al Covid-19 da parte del Belgio, paese dove Ganau risiede. Gli organizzatori stanno comunque lavorando per trovare una valida alternativa.

Venerdì 25 si comincia (sempre alle 20,30) con l’Interplay Trio di Carla Giulia Striano alla voce, Andrea Schirru alle tastiere e Francesco Oppes alla batteria; una formazione che, come suggerisce il nome, si basa sull’interazione dei musicisti e sulle loro idee estemporanee, spaziando dal jazz all’hip hop. Carla Giulia Striano, ventidue anni, inizia il suo percorso musicale all’età di cinque, dedicandosi allo studio del pianoforte e del canto. Dopo aver frequentato per tre edizioni i seminari di Nuoro Jazz, dove ha avuto modo di seguire anche le masterclass di musicisti come Dave Holland, Gil Goldstein e Joe Lovano, si è iscritta al corso di Canto Jazz al Conservatorio di Cagliari tenuto da Francesca Corrias.

“Tre per Una”, il progetto di Nel secondo set riflettori puntati su, il progetto di Danilo Rea (pianoforte), Massimo Moriconi (contrabbasso) e Alfredo Golino (batteria) dedicato agli ottant’anni (compiuti lo scorso 25 marzo) di Mina. Un progetto nato dall’affiatamento di questi tre grandi jazzisti che con “la tigre di Cremona” hanno registrato di tutto, dalle ballad jazz al rock, dalla fusion all’acustico, dalle canzoni di autori italiani e internazionali al tango. In “Tre per Una”, Danilo Rea, Massimo Moriconi e Alfredo Golino, rileggono a modo loro canzoni appassionanti e conosciutissime del repertorio di Mina come “Non credere”, “E se domani”, “Io e te da soli”, tra le altre, interpretate in maniera inedita e diversa ogni sera.

La quarta giornata di Forma e Poesia nel Jazz, sabato 26, prende il via a mezzogiorno in uno dei luoghi simbolo di Cagliari, il promontorio della Sella del Diavolo, con un trekking e un concerto aperitivo del duo formato dal chitarrista Rubens Massidda e il trombettista Adriano Sarais.

Poi, in serata, l’ultimo doppio appuntamento all’Auditorium del Conservatorio. Il primo set (ore 20,30) vede sul palco Marco Cocco in trio con Massimo Ferra alla chitarra e Alessandro Atzori al contrabbasso. Il cantante cagliaritano, classe 1980, presenta in chiave personale e originale un repertorio all’insegna dei brani che hanno fatto la storia dello swing e del jazz, di autori come George Gershwin, Cole Porter, Rodgers and Hart, resi popolari dalle interpretazioni di musicisti del calibro di Louis Armstrong, Nat King Cole, Frank Sinatra, Mel Tormé, Kurt Elling e altri.

con il progetto “Connections” affiancati da Alberto Gurrisi all’organo Hammond e Marco Valeri alla batteria, impegnati in un repertorio di grande interesse e dalle forti connotazioni ritmiche, a base sia di standard che di composizioni originali. Fabrizio Bosso è considerato uno dei migliori trombettisti a livello internazionale sia per la tecnica sopraffina, sia per il feeling che caratterizza i suoi assoli, ora funambolici, ora densi di lirismo e pathos, ma sempre puntuali e ricchi di estro. Il musicista torinese è impegnato in numerose formazioni e in un’attività concertistica densissima e variegata, che contribuisce ad arricchire di nuove sfumature e nuovi spunti le sue improvvisazioni. Rosario Giuliani impressiona l’ascoltatore per la facilità con cui il sassofonista di Terracina sa trarre dal suo strumento un fraseggio fluido, a tratti vorticoso, allacciandosi con naturalezza a grandi predecessori come Julian “Cannonball” Adderley, Art Pepper e John Coltrane. Due grandi protagonisti del jazz italiano, Fabrizio Bosso e Rosario Giuliani , al centro dei riflettori nella seconda parte della seratacon il progetto “Connections” affiancati daall’organo Hammond ealla batteria, impegnati in un repertorio di grande interesse e dalle forti connotazioni ritmiche, a base sia di standard che di composizioni originali. Fabrizio Bosso è considerato uno dei migliori trombettisti a livello internazionale sia per la tecnica sopraffina, sia per il feeling che caratterizza i suoi assoli, ora funambolici, ora densi di lirismo e pathos, ma sempre puntuali e ricchi di estro. Il musicista torinese è impegnato in numerose formazioni e in un’attività concertistica densissima e variegata, che contribuisce ad arricchire di nuove sfumature e nuovi spunti le sue improvvisazioni. Rosario Giuliani impressiona l’ascoltatore per la facilità con cui il sassofonista di Terracina sa trarre dal suo strumento un fraseggio fluido, a tratti vorticoso, allacciandosi con naturalezza a grandi predecessori come Julian “Cannonball” Adderley, Art Pepper e John Coltrane.

matinée di domenica 27 alle 11.30 nel parco della Basilica di San Saturnino, inedito scenario per il concerto di Poche ore separeranno l’ultima serata all’Auditorium del Conservatorio dalladinel, inedito scenario per il concerto di Raoul Moretti con la sua arpa elettrica e elettronica. Versatile e sperimentale, il musicista italo-svizzero, da qualche anno di casa in Sardegna, ha un approccio molto originale al suo strumento che ha messo a frutto in differenti ambiti musicali – dall’avanguardia al pop-rock, dalla classica al world music – e artistici (danza, pittura, cinema, video-installazioni). Ideatore e direttore artistico del festival internazionale Arpe del Mondo, Raoul Moretti conta un’intensa attività concertistica a livello internazionale e tre album a suo nome.

L’ultimo impegno di Forma e Poesia nel Jazz edizione numero ventitré, venerdì 2 ottobre, porta il festival fuori Cagliari, al Nuraghe Sa Fraigada che sorge nei pressi di Monte Cresia, località nel territorio del comune di Sinnai all’interno del parco dei Sette Fratelli. In programma “Jazz on the moon”, una serata che prevede una passeggiata ecologica a cura della guida escursionistica Stefania Contini e poi un concerto al chiaro di luna con i Two of Us della cantante Carla Giulia Striano con il chitarrista Rubens Massidda.

i posti disponibili per i diversi eventi del festival sono limitati. Per partecipare agli appuntamenti con accesso gratuito occorre prenotarsi telefonando al numero 3883899755 o inviando una mail all’indirizzo prenota@formaepoesianeljazz.com . L’ingresso è invece a pagamento per i concerti in programma all’Auditorium del Conservatorio: i biglietti – a 13 euro per la serata del 24 settembre, e a 23 euro per il 25 e del 26 – e gli abbonamenti per le tre serate a 45 euro si possono acquistare a Cagliari al Box Office in viale Regina Margherita, 43 (tel. 070657428) e online su www.boxofficesardegna.it . Nel rispetto delle attuali norme anti Covid-19,. Per partecipare agli appuntamenti con accesso gratuitotelefonando al numeroo inviando una mail all’indirizzo. L’ingresso è invece aper i concerti in programma all’: i– a 13 euro per la serata del 24 settembre, e a 23 euro per il 25 e del 26 – e gliper le tre serate a 45 euro si possono acquistare a Cagliari alin viale Regina Margherita, 43 (tel. 070657428) e online su

www.formaepoesianeljazz.com e alla pagina www.facebook.com/FormaePoesianelJazz , Instagram formaepoesianeljazz. Notizie e aggiornamenti sono disponibili sul sitoe alla pagina, Instagram

La ventitreesima edizione di Forma e Poesia nel Jazz è organizzata con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato allo Spettacolo e Attività Culturali e Assessorato al Turismo), della Fondazione di Sardegna e del Comune di Cagliari, con la collaborazione del Conservatorio di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina”, ABC Sardegna, Museo del Sassofono, Coldiretti Cagliari, Associazione Baetorra, Tourist Smile Tour Operator. Media partner: Tiscali, Radio X e Nara Comunicazione.