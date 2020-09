Cagliari. Aperte adesioni ai corsi di russo autunno 2020

Entro il 20 settembre sarà possibile aderire ai corsi di russo vari livelliorganizzati dal Centro di Lingua Russa di Cagliari, il Centro è nato nel 2015 alla presenza del Pro Rettore dell’Università Statale di Mosca, Prof.ssa Tatiana Kortava in occasione del Primo Forum Internazionale della Lingua Russa in Sardegna.

Tenuto conto della situazione epidemiologica COVID i corsi si terranno in modalità DAD (didattica a distanza). Si prevede di ritornare alla didattica in aula solo nel caso in cui venissero annullate le misure di distanziamento sociale in atto a seguito della pandemia COVID-19.

Il nostro Centro già in occasione dei corsi effettuati da febbraio 2020 ha svolto le attività in modalità DAD (didattica a distanza) in ottemperanza alle prescrizioni sul distanziamento sociale, con risultati soddisfacenti, in quanto in ogni caso, il numero contenuto di allievi previsto per ogni corso garantisce una didattica attenta alle esigenze del singolo allievo senza dispersioni.

Il Centro di Lingua Russa di Cagliari è diretto dalla D.ssa Inna Naletko, pluriennale esperienza a livello universitario (Centro linguistico di Ateneo, Facoltà di lingue, Facoltà di Economia dell’Università di Cagliari), relatrice in numerosi simposi linguistici internazionali e attestati di specializzazione presso l’Università Statale Linguistica di Minsk e l’Università Statale di Mosca “Lomonosov” e si avvale di docenti madrelingua di provata competenza.

I corsi si terranno con inizio dal 21settembre secondo il seguente calendario:

Lingua Russa Principianti (50 ore) modalità DAD:

• Corso A Lunedì – Mercoledì ore 18:00 – 20:00

• Corso B Martedì – Giovedì ore 16:00 – 18:00

Lingua Russa Avanzato (50 ore)modalità DAD:

• Corso A Lunedì – Mercoledì ore 16:00 – 18:00

• Corso B Martedì – Giovedì ore 18:00 – 20:00

CORSI IN ALTRI ORARI SEMPRE IN MODALITA’ DAD POTRANNO TENERSI SOLO SU RICHIESTA DI GRUPPI DI 6 PERSONE

I gruppi sono formati da minimo 6 ad un massimo 8 persone per garantire un approccio personalizzato e la migliore attenzione agli allievi.

Si tratta quindi di corsi rivolti a coloro intenzionati ad apprendere la lingua russa in maniera professionale con il rilascio di attestato di frequenza rilasciato dal Consolato Bielorusso.

Per l’ammissione ai corsi sarà preso in considerazione l’ordine cronologico di ricezione dell’adesione.

Per informazioni e adesioni contattare l’indirizzo mail: linguarussacagliari@gmail.com