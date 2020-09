Arrexinis. Cambio di sede per il concerto del trio Mannutza

A causa del maltempo, il concerto del trio del pianista Luca Mannutza (con Stefano Senni al contrabbasso e Marcello Di Leonardo alla batteria), in programma questa sera (venerdì 11) a Quartucciu nella Necropoli punico-romana di Pill’e Matta, si trasferisce negli spazi al coperto della Domus Art (ex Casa Angioni), in via Neghelli. Resta invariato l’orario di inizio, alle 20,30, mentre sono già esauriti i posti disponibili.

Il concerto di Luca Mannutza inaugura il cartellone di Arrexinis, il programma di iniziative culturali e di spettacolo promosso dall’Amministrazione comunale (Assessorato alla Cultura) e cofinanziato dalla Fondazione di Sardegna per l’organizzazione della cooperativa Forma e Poesia nel Jazz.

Prossimo appuntamento domenica 20 settembre alla Tomba dei Giganti in località Is Concias, all’interno del vasto comprensorio della foresta demaniale di Settefratelli. In programma una lunga mattinata con tanti momenti diversi.

Si comincia alle 9 con una passeggiata naturalistica condotta dall’esperta guida escursionistica Stefania Contini (prenotazioni al numero 3489305607), per proseguire, alle 10.30, con “Memorie dal sottosuolo”, un recital dell’attrice Rita Atzeri con Barbara Sarigu al violino. Poi musica con le launeddas e gli altri strumenti di Nicola Agus, con il chitarrista e cantautore Carlo Doneddu, e con Elena Ledda e il progetto Amaius.

Chiusura con una degustazione di prodotti tipici proposta dalla Pro loco di Quartucciu.

Nel rispetto delle attuali norme anti Covid-19, i posti disponibili per tutti gli eventi di Arrexinis sono limitati: per partecipare occorre perciò prenotarsi telefonando al numero 3883899755 o inviando una mail all’indirizzo prenota@formaepoesianeljazz.com.