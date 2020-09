Precisazioni dall’AOU Sassari

Un solo positivo tra i dipendenti amministrativi dell’AOU di Sassari che, nei giorni scorsi, hanno partecipato a una festa di matrimonio. È questo quanto risulta dall’attività di screening avviata dall’Igiene pubblica dell’ASSL di Sassari e dalla struttura di Sorveglianza sanitaria dell’azienda di viale San Pietro. Si tratta di numeri che niente hanno a che vedere con le notizie diffuse ieri da un quotidiano nazionale online.

“Ancora una volta ci troviamo a dover far fronte a notizie prive di fondamento e non verificate – commenta la direzione strategica dell’AOU – che non fanno altro che creare ingiustificato allarmismo nella popolazione, soprattutto in momento in cui, invece, servirebbero informazioni chiare e precise”.

Il piano straordinario di sorveglianza sanitaria funziona

Funziona, inoltre, il piano straordinario di sorveglianza sanitaria avviato dall’AOU di Sassari a partire dal 22 agosto e che punta a effettuare i tamponi a tutto il personale dipendente dell’azienda che rientra dalla ferie.

Su circa 320 dipendenti sino a oggi sottoposti a test molecolare, sono stati riscontrati 3 casi di positività. I dipendenti sono stati posti in isolamento fiduciario prima che prendessero nuovamente servizio in ospedale.

Il piano avviato dall’AOU, in accordo con l’Assessorato regionale della Sanità, si inserisce all’interno di un programma di valutazione costante di tutto il personale e della realtà che ruota attorno agli ospedali, con l’obiettivo di garantire la sicurezza all’interno delle proprie strutture.

Il piano è realizzato su impulso della Direzione strategica, della struttura di Sorveglianza Sanitaria, in collaborazione con le strutture di Otorinolaringoiatria, delle Professioni Sanitarie, della Clinica Medica, della Microbiologia e della Direzione Medica di Presidio.