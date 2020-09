AOU SASSARI – Esami di laboratorio: prenotazione via mail

Per gli esami di laboratorio è importante la prenotazione. Lo ricorda il direttore del laboratorio analisi di via Monte Grappa, Angela Bitti, che fa presente che in questi giorni il numero delle prenotazioni è aumentato.

Per le prenotazioni è importante inviare copia delle ricette alla mail prenotaesamilab@aousassari.it. «In considerazione dell’alto numero di richieste – fa sapere Angela Bitti – è possibile un’attesa di 5-6 giorni per ricevere la risposta con data e ora».

Nella mail l’utente può indicare particolari esigenze nella scelta del giorno e dell’ora.

Il direttore del Laboratorio invita anche gli utenti a comunicare la disdetta, nel caso decidano di non sostenere più gli esami prenotati. «Fare questa comunicazione – aggiunge – è un segno di rispetto nei riguardi degli altri utenti che possono così essere inseriti in lista.

«Inoltre, fatto non trascurabile per il cittadino, le impegnative già inserite dal laboratorio non avranno più nessuna validità, per cui l’utente che non ha disdetto dovrà comunque recarsi nuovamente dal medico di famiglia per richiedere una nuova impegnativa, per usufruire così del servizio», conclude.