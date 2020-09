Il concerto di Alessio Ninu previsto per domani 11 settembre 2020 a Orune, al sito archeologico di Sant’Efis, è rinviato a data da destinarsi.

E’ stato così deciso di comune accordo tra gli artisti e il primo cittadino, data la presenza di contagi da Covid 19 in paese, in via del tutto precauzionale. La nuova data sarà comunicata quanto prima.

Resta invece confermato l’appuntamento di domenica 13 settembre a Dolianova, cattedrale romanica di San Pantaleo, alle ore 22.