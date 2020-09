Al via il Mini Tour Experience di Alessandra Celletti

La pianista Alessandra Celletti, artista di fama internazionale, si esibirà con il suo mini piano lungo le sponde dei fiumi e torrenti dall’acqua cristallina del Friuli Venezia Giulia: l’idea alla base del progetto indipendente è quella di fondere la musica con questi luoghi magici, pieni di storia e floridi di vita.

Le performance verranno registrate e successivamente pubblicate per raccontare l’atipicità di questo periodo che ha costretto la musica dal vivo a fermarsi quasi totalmente.

L’artista romana racconta:

“Nell’estate 2020, l’estate di Covid-19, non ho neanche un concerto in programma. Mi sono adattata alle nuove modalità improvvisando come tanti miei colleghi musicisti qualche diretta Facebook, ma mi manca tanto la possibilità di suonare dal vivo e di condividere l’emozione dei suoni. Tuttavia chi mi conosce lo sa: cerco sempre di trasformare gli eventi “negativi” in qualcosa di “nuovo” e capace di sorprendere.

C’è una regione che mi attrae e che ogni volta che l’attraverso mi regala emozioni speciali: è il Friuli Venezia Giulia. Così ho deciso: partirò con il mio minipiano, la mia piccola videocamera e un cavalletto per esaltare e restituire attraverso la musica l’incanto di questa regione affascinante”.

Il tour

La prima tappa sarà a Topolò, dove sabato 12 settembre ci sarà il primo appuntamento nei pressi del Mulino.

Grazie al sostegno di Pordenone Turismo, abbiamo ideato un itinerario che va dalle Pozze Smeraldine, lungo il fiume Arzino, al Borgo di Movada.

Durante i concerti verranno eseguiti brani inediti e rielaborazioni di artisti cari alla pianista romana come Philip Glass, composizioni presenti nell’ultimo lavoro “Minimal” uscito il 21 agosto su tutte le piattaformi digitali per la Double J Music (maggiori dettagli qui).

Conclude Alessandra Celletti:

“Il materiale prodotto racconterà così la mia estate del covid, quella in cui non avrò potuto suonare per le persone, ma da sola di fronte a una natura che è sempre meravigliosa. Racconterò la voglia di trasformare gli effetti negativi della pandemia in un’esperienza nuova, poetica e sorprendente”.

Biografia

Alessandra Celletti è una pianista di fama internazionale che ha all’attivo una carriera concertistica in Italia, Europa, Africa, India e Stati Uniti, oltre 20 produzioni discografiche e milioni di ascolti su Spotify.

Parte da una formazione classica ma chi la conosce un po’ di più sa quanto sia grande anche l’attitudine a sperimentare sempre cose nuove, tanto che le sue esperienze si moltiplicano con deviazioni interessanti anche nel campo del rock, dell’avanguardia e dell’elettronica.

Tantissime le collaborazioni con artisti italiani (da Gianni Maroccolo a Claudio Rocchi, ai Marlene Kuntz, a Franco Battiato) e internazionali (tra cui il mitico Hans Joachim Roedelius, pioniere dell’elettronica tedesca con Brian Eno e i Cluster).

Alessandra Celletti sui social

Facebook: https://www.facebook.com/cellettialessandra/

YouTube: https://www.youtube.com/user/alesscell/

Spotufy: click qui

Sito web: www.alessandracelletti.bandcamp.com