Al via “Scorci di Gallura”, il nuovo progetto della travel blogger Veronica Crocitti

Un itinerario alla scoperta della costa nord-orientale della Sardegna, in quelli che vengono definiti i “luoghi del vento”, raccontato attraverso parole, immagini e sensazioni.

E’ tutto pronto per “Scorci di Gallura”, il nuovo progetto di promozione e valorizzazione del territorio che la giornalista e travel blogger Veronica Crocitti realizzerà a partire dal 13 settembre.

Il progetto, nato con l’obiettivo di sostenere il turismo di prossimità e di (ri) scoperta della nostra Italia, si protrarrà per tutto il mese di settembre ed avrà come fulcro la zona della Gallura.

“Scorci di Gallura nasce in un contesto storico molto particolare.

Il progetto si pone come obiettivo quello di raccontare alcuni tra i luoghi più suggestivi della Sardegna incentivando un turismo di prossimità e responsabile” spiega la Crocitti, fondatrice del blog di viaggi “Scorci di Mondo” (www.scorcidimondo.it). “L’intero itinerario verrà difatti realizzato con il massimo rispetto delle misure anti-covid19”.

Il progetto, che potrà essere seguito su tutti i canali social attraverso l’hashtag #ScorciDiGallura, ha come partner: Gallura Turismo, DAT – Danish Air Tansport, Macchia Mediterranea, Spiritz Boutique Liquor Store, Only Sardinia Autonoleggio, The Pelican Beach Resort & SPA – Adults Only.

“Voglio ringraziare – conclude la Crocitti – tutti i partner che hanno deciso di credere nel progetto accompagnandomi in questa avventura”.

Veronica Crocitti è siciliana, ha 32 anni ed è giornalista professionista e travel blogger. Da anni porta avanti progetti di valorizzazione e promozione dei territori, in Italia e nel mondo (IG: @VCrocitti / @scorcidi_mondo).