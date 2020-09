Al via la XXIVesima edizione di Gusta Minori

“Gustaminori si farà. La Ventiquattresima edizione si svolgerà a Minori dall’11 al 13 Settembre perché non vogliamo interrompere una tradizione ben consolidata nel tempo.

Al momento non possiamo anticipare tutti i dettagli ma non escludiamo che possano esserci delle sorprese davvero innovative.

“Drama De Antiqvis” sarà questo il titolo 2020” con opere inedite, in quanto siamo in presenza di una kermesse in grado di valorizzare le molteplici forme artistiche: musica, teatro, scenografia, coreografia, cucina locale.

E’ un ulteriore segno di vitalità della Costiera Amalfitana che comunque ha vissuto un’Estate oltre ogni rosea aspettativa.

Non abbiamo avuto casi di Coronavirus, non ci sono stati assembramenti grazie al buon comportamento di tutti.

Ed anche per Gustaminori sono stati previsti tutti i sistemi per la sicurezza sanitaria”.

Lo ha annunciato Andrea Reale, sindaco di Minori, gioiello della Costiera Amalfitana.

“Di grande successo sono state le anteprime serali di “Gustaminori 2020” che in Luglio ed Agosto hanno visto lo svolgimento di importanti conferenze serali con Gigi Marzullo, Bruno Vespa, Agnese Pini, Vladimir Luxuria, Pierluigi Pardo, dunque di importanti personaggi dello

spettacolo, della tv, del giornalismo.

Si tratta dell’unico evento che mette insieme la storia della Costa D’Amalfi con i suoi prodotti territoriali.

Gustaminori non è una sagra ma è quella rassegna unica nel suo genere in grado di valorizzare contemporaneamente le forme artistiche e le professionalità del territorio.

E’ un evento di richiamo internazionale e la stessa stampa estera ha ampiamente dimostrato apprezzamento per quanto abbiamo fatto nelle precedenti edizioni.

Siamo in presenza di un vero “miracolo” – ha proseguito Reale – grazie alla Regione Campania, a Scabec, all’Associazione Gustaminori oltre che al Distretto Turistico della Costiera Amalfitana ed alla Proloco.

Puntiamo alla destagionalizzazione della Costiera Amalfitana e da qui la scelta di confermare Gustaminori ed anzi al suo svolgimento in Settembre e non più a fine Agosto.

La Costiera è già ripartita e soprattutto sta già pensando ad una strategia che lavorerà

molto anche sul periodo fuori stagione.

Lo scorso anno per la ventitreesima edizione di Gustaminori, abbiamo dato vita a “Accussia Natalea”.

A fine Agosto abbiamo regalato l’anteprima del Natale minorese e lo abbiamo fatto con il coinvolgimento del paese:

strade addobbate al Natale, menù natalizi nei ristoranti, ovviamente tipici della nostra tradizione locale, scene teatrali in contemporanea in più punti della città in grado di richiamare la tradizione teatrale napoletana con l’approfondimento anche di importanti temi sociali, ed ancora meravigliosi effetti scenici, la sfilata dei personaggi del presepe napoletano con in testa i zampognari.

La gente ha apprezzato davvero tanto. Dunque Gustaminori ritorna alla grande, grazie al lavoro del Direttore Artistico e autore Gerardo Buonocore, del Direttore di Produzione Antonio Porpora.

E’ chiaro che gli stessi eventi saranno con ingressi a prenotazione, contingentati, registrazione, con tutte le misure anti – covid, così come sempre lungo la nostra, meravigliosa, Costiera Amalfitana”.