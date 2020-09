A Villanovaforru presentazione del più antico laboratorio del vino in Sardegna

Nutrito programma culturale, per adulti e piccini, tra le colline della Marmilla, sabato 26 e domenica 27 settembre, in occasione della Giornata Europea delle Lingue e delle Giornate Europee del Patrimonio, che hanno per tema “Imparare per la vita”.

Sabato mattina e pomeriggio, verranno proposte visite guidate in lingua sarda, al nuraghe e al villaggio Genna Maria e al museo archeologico.

La visita al nuraghe sarà occasione di vedere dall’esterno, in quanto non completamente scavato, l’ambiente del villaggio che nel X-IX secolo a. C. venne adibito a laboratorio di produzione del vino; di questo spazio si parlerà in serata in una conferenza a cura dell’archeologo Mauro Perra, della chimica Giorgia Damasco e della studiosa di palmenti rupestri, Cinzia Loi, i quali illustreranno la ricerca compiuta nell’ambiente del villaggio nuragico, esaminando alcuni bacili presenti all’interno del vano che testimoniano l’esistenza di un laboratorio di vinificazione.

La ricerca è di notevole interesse in quanto sino ad ora si era a conoscenza riguardo l’antica coltivazione della vite e mai si erano individuati i relativi spazi di lavorazione delle uve, contestualmente al periodo preistorico e non solo in Sardegna.

Al termine della conferenza, le cantine “Lilliu” di Ussaramanna e “Su ‘entu” di Sanluri e il caseificio Onnis di Villanovaforru, offriranno un aperitivo.

Domenica mattina, spazio ai bambini e alle famiglie, con le fiabe e leggende sarde al nuraghe Genna Maria, accompagnati dalla “fatina sonora” Chiara Schirò, che con suoni e racconti farà conoscere le creature e i personaggi della fantasia popolare e le voci della natura, insegnando ai piccini la realizzazione di uno strumento musicale.

Programma

Sabato 26 settembre – h. 10.30 e h. 15.30 visita guidata in sardo al nuraghe e al villaggio Genna Maria – h. 11.30 e h. 16.30 visita guidata in sardo al museo archeologico

– h. 16.30 visita guidata in italiano al nuraghe e al villaggio Genna Maria – h. 17.30 conferenza “Un laboratorio del vino nel villaggio nuragico “Genna Maria – Villanovaforru”

Domenica 27 settembre – h. 10 e h. 11.30 Le fiabe e le leggende della Sardegna raccontate al nuraghe

Per le giornate, i ristoranti locali proporranno menù turistici

Per tutti gli eventi è necessaria la prenotazione 070 9300050 – 333 1760216 (anche whatsapp) / museo@comune.villanovaforru.ca.it