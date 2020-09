Commemorazione dell’anniversario numero 77 dell’affondamento della corazzata Roma: l‘evento, svolto in modo raccolto per il contrasto all’epidemia di Coronavirus, ha visto la partecipazione di un singolo rappresentante per le associazioni e, come è consuetudine, delle forze dell’ordine e dell’amministrazione comunale.

Il sindaco Sean Wheeler ha depositato una corona di fiori ai piedi del monumento intitolato ai caduti della Corazzata Roma e ha letto un breve discorso.

«Il 9 settembre del 1943 andarono perse migliaia di vite – ha ricordato il sindaco – oltre 1300 soldati sacrificati alla ferocia seconda guerra mondiale.

Uno degli ultimi atti di sangue prima dell’avvio di un lungo periodo di pace, prosperità e costante progresso di cui godiamo e di cui godono i nostri figli. Porto Torres e la Sardegna fanno parte di questa storia, una storia che abbiamo voluto ricordare e onorare anche in quest’anno 2020, così particolare per tutto il mondo».