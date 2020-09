A Oristano un nuovo positivo al covid19 e tre guarigioni. Sono gli ultimi dati sulla diffusione del virus a Oristano comunicati al Sindaco Andrea Lutzu dalle autorità sanitarie.

Il nuovo contagio si riferisce a una persona asintomatica entrata in contatto con un soggetto la cui positività era stata accertata nelle scorse settimane.

Le tre guarigioni sono relative ai primi casi registrati in città nei primi giorni di settembre.

Dei 24 casi accertati in città dall’inizio del mese, 4 sono guariti e 20 sono ancora positivi, 17 in isolamento domiciliare e 3 ancora ricoverati (1 per Covid-19 e 2 per altre patologie).

Bollettino dell’Unità di crisi regionale.

Intanto, l’Unità di crisi regionale ha diffuso il bollettino sulla diffusione del virus in Sardegna. I casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza sono 3.167. Si registrano 59 nuovi casi, 52 rilevati attraverso attività di screening e 7 da sospetto diagnostico. Resta invariato il numero delle vittime, 141 in tutto.

Il dato è su un totale di 169.119 tamponi eseguiti, con un incremento di 2,396 test rispetto all’ultimo aggiornamento. Sono invece 91 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+2 rispetto al dato di ieri), mentre sono 18 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.486. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.424 (+31) pazienti guariti, più altri 7 guariti clinicamente.

Sul territorio, dei 3.167 casi positivi complessivamente accertati, 508 (+4) si rilevano

nella Città Metropolitana di Cagliari, 317 (+9) nel Sud Sardegna, 202 (+7) a Oristano, 301 (+12) a Nuoro, 1.839 (+27) a Sassari.

