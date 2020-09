A Oristano si registrano due nuovi casi di positività al COVID-19.

Un caso è relativo a un dipendente della Fondazione Oristano, non impegnato in attività a diretto con il pubblico, risultato positivo al tampone. Si tratta del quinto operatore della Fondazione Oristano colpito dal virus.

Il secondo caso è riferito a una persona anziana affetta da altre patologie alla quale, durante controlli eseguiti presso le strutture sanitarie, è stata riscontrata la positività al Covid-19.

“A parte quest’ultimo caso che riguarda una persona con altre patologie, le condizioni generali degli altri positivi sono sostanzialmente buone – precisa il Sindaco Lutzu che segue l’evolversi della situazione direttamente con le autorità sanitarie della ASSL di Oristano -.

Anche il dipendente della Fondazione Oristano accusa lievi sintomi. L’operatore già dai giorni scorsi era sottoposto al regime della quarantena”.

Intanto, l’Unità di crisi regionale ha diffuso il bollettino quotidiano sulla diffusione del virus nell’isola.

Sono 2.725 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento si registrano 63 nuovi casi, 49 da attività di screening e 14 da sospetto diagnostico. Si registra una nuova vittima, un uomo di 72 anni. Sono 139 in tutto i decessi.

In totale sono stati eseguiti 152.649 tamponi, con un incremento di 1.971 test rispetto all’ultimo aggiornamento. Sono invece 57 i pazienti ricoverati in ospedale (+6 rispetto al dato di ieri), mentre restano invariati i pazienti (12) attualmente in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.217. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.293 (+8) pazienti guariti, più altri 7 guariti clinicamente.

Sul territorio, dei 2.725 casi positivi complessivamente accertati, 460 (+6) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 272 (+11) nel Sud Sardegna, 122 (+2) a Oristano, 228 (+13) a Nuoro, 1.643 (+31) a Sassari.