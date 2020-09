A Oristano contagi fermi, mentre si registra la prima guarigione.

Ad annunciarlo il sindaco Lutzu.

Ad annunciarlo è il sindaco del comune di Oristano Andrea Lutzu dopo aver avuto la conferma dalle autorità sanitarie della ASSL: “Dopo il forte aumento dei casi accertato in queste ultime settimane, finalmente una bella notizia. Seguiamo con attenzione l’evolversi della situazione. Ci auguriamo che le buone condizioni di altri pazienti si traducano presto in nuove guarigioni. Il virus sta circolando e i numeri lo dimostrano. Ancora una volta sento di dover rivolgere la raccomandazione a rispettare le norme di sicurezza. Manteniamo le distanze, usiamo la mascherina e igienizziamo le mani. Lo scrupoloso rispetto di queste semplici norme può aiutarci a controllare la diffusione del Coronavirus”.

Bollettino dell’Unità di crisi regionale.

Intanto l’Unità di crisi regionale ha diffuso il bollettino con l’aggiornamento quotidiano sulla diffusione del virus nell’isola. Sono 3.108 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Si registrano 66 nuovi casi, 51 rilevati attraverso attività di screening e 15 da sospetto diagnostico. Si registra una nuova vittima nella provincia di Sassari, una donna, asintomatica, risultata positiva al Covid-19 in seguito al tampone eseguito per l’accesso in ospedale, dove era stata trasportata per altri gravi motivi di salute. Le vittime nell’Isola sono 141 in tutto.

I tamponi.

In totale sono stati eseguiti 166.723 tamponi, con un incremento di 1.938 test rispetto all’ultimo aggiornamento. Sono invece 89 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+5 rispetto al dato di ieri), mentre resta invariato il numero dei pazienti (17) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.461. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.393 (+12) pazienti guariti, più altri 7 guariti clinicamente.

Sul territorio, dei 3.108 casi positivi complessivamente accertati, 504 (+9) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 308 (+10) nel Sud Sardegna, 195 (+8) a Oristano, 289 (+8) a Nuoro, 1.812 (+31) a Sassari.

Sardegnareporter.it nelle scorse settimane ha seguito il report sui casi a Oristano: è possibile prenderne visione a questo link.