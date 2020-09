Sportello Tutor SUAPE: il servizio si propone di supportare i cittadini, gli imprenditori ed i liberi professionisti nell’utilizzo della piattaforma regionale SUAPE e di diffondere tra i cittadini e gli imprenditori le competenze necessarie per l’utilizzo dello strumento al fine di consentire l’espletamento diretto degli adempimenti che non richiedono l’intervento di competenze e professionalità specifiche.

Allo stesso tempo si propone di promuovere lo sviluppo di adeguate competenze tra i tecnici ed i liberi professionisti così da ridurre le integrazioni successive alla presentazione della pratica, con reciproco vantaggio per l’amministrazione e per gli stessi professionisti in considerazione del miglioramento dell’efficienza complessiva che ne deriva.

L’attività proposta è orientata esclusivamente a facilitare la fase di presentazione delle istanze sul portale e prescinde dai contenuti tecnici delle istanze le cui condizioni devono comunque essere previamente verificate presso gli uffici competenti.

“Lo Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia in questi anni ha rappresentato una grande innovazione nel rapporto tra le istituzioni e le imprese – evidenzia l’Assessore alle Attività produttive del Comune di Oristano Maria Bonaria Zedda -. A Oristano, grazie alla professionalità del servizio, il SUAPE è riuscito a porsi quale importante punto di contatto tra le realtà produttive e il sistema istituzionale, guadagnandosi progressivamente la fiducia degli imprenditori”.

“Il Suape – aggiunge l’Assessore Zedda – è l’interlocutore unico per gli imprenditori che vogliono avviare o sviluppare un’attività in Sardegna e per i cittadini che devono realizzare un intervento edilizio. È uno strumento innovativo in grado di semplificare e concludere in minor tempo le pratiche, presso un solo ufficio. Lo sportello tutor nasce per consentire una maggiore facilità di utilizzo dei servizi offerti dal SUAPE ed è una straordinaria opportunità che mettiamo a servizio del mondo dell’impresa”.

Lo Sportello Tutor sarà operativo il martedì e giovedì dalle 15 alle 18. Sarà possibile contattare gli operatori tramite la mail sportellotutorsuape@comune.oristano.it e telefonicamente al 0783/791356. L’accesso fisico allo sportello sarà consentito unicamente previo appuntamento e per le sole casistiche che non possono essere risolte in remoto.

Al fine di ottimizzare le attività di assistenza si consiglia di contattare lo sportello tramite la casella email esponendo sinteticamente la tipologia di assistenza richiesta e fornendo una reperibilità telefonica. Sarà cura dell’ufficio ricontattare l’utente.