A Gavoi il Gusana Canoa Raduno

Lo scorso fine settimana il Lago è stato protagonista e location d’eccellenza per le gare di nuoto, il Duathlon Kids e il Triathlon Sprint, assaggi prelibati prima del Triathlon del Gennargentu del 13 settembre, mentre il prossimo week end sarà dedicato alle canoe ai kajak con il 4° Gusana Canoa Raduno.

Sabato 5 e domenica 6 settembre, infatti, le canoe solcheranno il Lago grazie alla puntuale organizzazione dell’Amministrazione Comunale di Gavoi, dell”Associazione Turistica Pro Loco, della Federazione Italiana Canoa Kayak Delegazione Nuoro, in collaborazione con l’Asd Kayak Rio Posada P.Tepilora e ENEL Green Power. Un evento ormai storicizzato che prevede per tutto il week end la formazione di base nell’utilizzo del kajak impartita dagli istruttori della Federazione Nazionale e escursioni in Kayak per adulti e bambini, con una suggestiva escursione notturna prevista per sabato sera.

Due giorni di sport ma anche di eventi di contorno, aggregazione, degustazioni, musica, il tutto ospitato dal Porticciolo Turistico situato lungo la penisola di Sa Valasa. La serata di sabato sarà, infatti, dedicata alla musica di qualità e alle suggestioni con un concerto fronte lago, il secondo dell’evento Internos Music Live, e la presentazione del disco omonimo di Ilienses, ensamble musicale guidato dal bassista e polistrumentista Mauro Medde e da Natascia Talloru con la partecipazione del Tenore Murales di Orgosolo. Non solo canoe, dunque, ma anche momenti di intenso intrattenimento sotto le stelle e la possibilità di socializzare in sicurezza, all’aria aperta e con le debite distanze, grazie a un punto ristoro, degustazione e rinfresco sul Porticciolo Turistico.

Un evento importante, all’interno della programmazione di questa estate gavoese segnata dalle difficoltà dovute alla pandemia ma quanto mai viva e resistente. Un appuntamento dedicato ai turisti che amano conoscere il territorio attraverso l’attività sportiva e ai cittadini della Barbagia che così potranno conoscere e sperimentare uno sport all’aria aperta perfettamente adeguato alla risorsa Lago e scoprire scorci inediti.

“Proporremo escursioni adatte a tutti – afferma Stefania Demuru, responsabile nuorese di Federcanoa – con l’affiancamento di tecnici federali che formeranno gli escursionisti mentre faranno la loro esperienza in un contesto ambientale di grande bellezza. Questa è la quarta edizione del raduno sul Gusana, con un invaso pieno e una natura quanto mai rigogliosa sarà esaltante. Per questo – conclude la Demuru – reiteriamo l’invito a tutti i canoisti sardi affinché scoprano questo specchio d’acqua e non si perdano questa esperienza”.

Il programma del raduno prevede due escursioni la mattina e due escursioni il pomeriggio per gli adulti, con un escursione in notturna il sabato, mentre alle 15 di sabato e domenica l’escursione sarà dedicata al battesimo della pagaia per i bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. La quota d’iscrizione (15 euro adulti, 10 euro bambini) comprende il tesseramento a Federcanoa, il noleggio del kayak e delle attrezzature e il corso base di avviamento alla canoa per poter svolgere l’escursione in piena sicurezza. Potrà unirsi alle escursioni anche chi è già in possesso di una canoa (quota 10 euro). I tesserati alla Federazione potranno mettere in acqua le proprie canoe dal Punto d’Incontro del Porticciolo, e usufruire delle attività a terra, pagando una quota di 5 euro (quota valida per tutto il week end).

“Il Lago di Gusana rappresenta la cornice ideale per la pratica della canoa – sottolinea Gian Mario Pira, consigliere delegato allo Sport – a livello amatoriale, escursionistico e agonistico e la struttura del Porticciolo, che in questi anni siamo riusciti a rilanciare, può fungere da base di partenza per il turismo sportivo, ambientale e escursionistico soprattutto in una stagione in cui le attività all’aria aperta sono da privilegiare per le note questioni sanitarie”.

“Il Gusana Canoa Raduno compie quattro anni – aggiunge il vice sindaco Enrico Mura – in un momento in cui lo sport la fa da padrone sul Lago e va ad arricchire un programma estivo ricchissimo nonostante le grandi difficoltà organizzative dovute al Covid19. L’obiettivo della nostra amministrazione era, fin dal 2015, quello di rivitalizzare l’attività sportiva sul Lago, lo sport adatto a tutti, inclusivo e divertente e con le canoe ci siamo riusciti. Pagaiando sul lago – prosegue Mura – si gode di un panorama e di risorse ambientali inestimabili e i turisti attivi e consapevoli ormai hanno inserito questa destinazione fra le privilegiate della montagna sarda. Sul lago – conclude il vice sindaco – ci sono strutture ricettive e della ristorazione eccellenti e altrettante sono presenti nel borgo, a queste si aggiungano il centro storico e le attività culturali, con il Museo del Fiore Sardo aperto per tutto questo week end e per il prossimo, che contribuiscono ad un’offerta completa e variegata per i viaggiatori”.