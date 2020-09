Festival bando Cortoindanza: sette i progetti finalisti selezionati su oltre 100 candidature a cui sono stati assegnati incentivi e riconoscimenti.

Il riconoscimento al potenzialeper la scrittura coreografica è stato assegnato alla creazione “Ultimo piano” di Giorgia Gasparetto Priscilla Pizziole “752 giorni” di Silvia Bandini

E ancora menzioni speciali, riconoscimenti alla forza interpretativa e tecnica, residenze artistiche, programmazione, formazione e incentivi alla circuitazione delle opere per tutti gli artisti selezionati

L’esplorazione del corpo in relazione allo spazio come generatore e contenitore di cultura e pensiero. Un viaggio tra mondi affascinanti e possibili quello del “Festival Bando Cortoindanza–XIII edizione” diretto da Simonetta Pusceddu, direttrice della storica associazione Tersicorea. Una maratona di quattro giorni intensa, in cui l’idea creativa diventa protagonista. Partita il 1° settembre a porte chiuse si è conclusa nel weekend, con l’assegnazione dei riconoscimenti e incentivi a tutti i progetti selezionati attraverso il bando, da parte della commissione artistica. La serata del 3 settembre, in co-organizzazione con il Ce.D.AC – Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo Sardegna, come ogni anno ha aperto le porte per proporre anche al pubblico i sette “corti” finalisti.

Obiettivo del Cortoindanza è quello di sostenere la ricerca attraverso la creazione e la produzione di una scrittura coreografica in una forma “breve” prendendo in esame i settori multidisciplinari della danza contemporanea, arte circense e teatro danza, per promuovere l’incontro e il confronto tra gli artisti con formazioni e provenienze diverse e incentivare la loro mobilità e circuitazione sul territorio nazionale, internazionale ed extra-europeo.

Ed ecco i riconoscimenti di questa edizione:il potenziale di scrittura coreografica alla creazione “Ultimo piano” di e con Giorgia Gasparetto e Priscilla Pizziol, per aver saputo – cita la motivazione della giuria – veicolare il proprio vissuto in una forma d’opera aperta allo sguardo dell’altro; a Silvia Bandini, unica autrice sarda, per “752 giorni” (1000 euro) per il rigore nella ricerca coreografica che fa intravedere una relazione tra le danzatrici di notevole interesse (1000 euro).E ancora il riconoscimento alla forza interpretativa e tecnica ai due progetti coreografici: “Accade” di e conChiara Bagni e“Sono solo tuo padre” di e con Giovanni Leonarduzzi.

Incentivi di canalizzazione, residenze artistiche, programmazione e formazione assegnati a “Sono solo tuo padre” G.Leonarduzzi, residenza con Twain Centro di residenza Periferie Artistiche – Tuscania, Italia – diretto da Loredana Parrella; ”752 giorni” Silvia Bandini, residenza artistica con la messa a disposizione gratuita dello spazio T.off, disponibilità di Tutoraggio coreografico e drammaturgico a cura di Stefano Mazzotta,Zerogrammi ed Enrico Pastore (Pickwick); “Ultimo piano” di Giorgia Gasparetto Priscilla Pizziol, disponibilità di Tutoraggio drammaturgico a cura di Pastore // Pickwick, accompagnamento alla scrittura per potenziali bandi con Valentina Tibaldi,responsabile progetti di residenza Lavanderia a Vapore.

Altro incentivo in denaro (300€) a “A faun” Chiara Olivieri con Carlotta Graffigna e Luca Ghedini; ”Crisalide” Giovanni Insaudo con Sandra Salietti Aguilera (interpretato da Valentina Saltari); ”Origami” Sofia Casprini. E Inoltre assegnate anche le opzioni di sostegno, dopo la presa visione e verifica dei corti da parte dei partner in remoto quali: Café de Las Artes Teatro – diretto da Alicia Trueba Toca, Santander, Spagna;Festival ConFormazioni – diretto da Giuseppe Muscarello, Palermo, Italia;Fondazione Fabbrica Europa per le arti contemporanee – diretto da MauriziaSettembri (referente Simona Nordera),Firenze (Italia);S’Ala – diretto da Moreno Solinas – Sassari (Italia); Certamen Coreografico de Madrid – diretto da Laura Kumin – Madrid, Spagna.

Un festival che assegna a tutti gli artisti del Cortoindanza importanti riconoscimenti per l’alto livello delle creazioni e per una spiccata sensibilità e maturità artistica. Tutti giovani under 35 (con alcune eccezioni), splendidi danzatori e coreografi, eccellenze della coreutica in Europa e nel mondo con una formazione importante nelle scuole più prestigiose di danza, teatro, arte circense”, spiega Simonetta Pusceddu, direttrice artistica del festival.

Sette i “corti di danza” che hanno portato all’attenzione della commissione artistica, attraverso il linguaggio e la profondità espressiva del corpo, temi intimi legati ai dubbi e ai sentimenti dell’essere umano, come la ricerca inesorabile di se stessi, la trasformazione dall’animalità all’umanità attraverso l’eros, o di una crisalide in farfalla, come il percorso dell’artista. E ancora la violenza che ha il sapore delle menzogne, il modellamento della personalità nella società spesso indotta da determinati schemi sociali, la connessione tra due anime di legno e carne, tra ombre e luce; lo studio delle relazioni umane nelle sue molteplici sfumature.

La Commissione internazionale chegarantisce sostegno e la circolazione dei progetti:Twain Centro di Produzione Danza e Centro di Residenza Tuscania, Lazio Italy, Loredana Parrella; Zerogrammi Permutazioni_Torino Italy, Stefano Mazzotta; Cafè de les artes Teatro_Santander, Spain, Alicia Trueba; Project Insonmnia Spain, Anthony Mathieu; Cie. Heliotropion Paris, France, under the artistic direction of Clotilde Tiradritti; Lavanderia a Vapore, centro di residenza e casa della danza / Fondazione Piemonte dal Vivo, responsabile progetti di residenza e rapporti internazionali Valentina Tibaldi; Paso a 2 Plataforma Coreográfica/Certamen Coreográfico de Madrid Spain, Laura Kumin; Critico di teatro e danza, Pickwick Torino /Italia Enrico Pastore.

Progetti in pillole di pura danza contemporanea tra musica, teatro e arti visive dei giovani coreografi e danzatori italiani (con domicilio artistico in Italia, Francia, Spagna, Germania, Inghilterra, Austria e Sardegna.