A Bardolino arriva il Porsche Classic 2020

Centinaia di auto Porsche ed eventi collaterali animeranno il paese dal 4 al 6 settembre

Nel weekend del 4.5.6 settembre si svolgerà a Bardolino l’evento “Bardolino Porsche Classic 2020”

Per tre giorni l’intero lungolago accoglierà appassionati e proprietari di eleganti macchine di altri tempi.

C’è spazio per chi ama un rilassante incontro in compagnia di amici, magari in occasione di un raid attraverso luoghi di fascino discreto, così come c’è spazio per chi ama godersi il relax del lago o gustare le prelibatezze locali.

Ci sarà spazio per ammirare le auto, in esposizione, grazie dell’Asia (Automobilclub Sport Italiano) e della Benaco Auto.

L’intero lungolago Lenotti sarà dedicato all’esposizione di vetture Porsche Classic e rivenditori di pezzi di ricambio, formando così un’importante collezione di Porsche visibile a tutti i numerosi turisti che popolano le vie del Paese. La domenica sarà premiata la miglior Porsche esposta.

All’interno di Parco Carrara verrà allestita la zona VIP Hospitality (entrata limitata ed a pagamento);

qui, in eleganti truck hospitality vista lago (alcuni dotati anche di terrazza) sarà possibile godersi sia prelibatezze culinarie a colazione, pranzo e cena che finger food ricercati.

Nell’area denominata “Terrazza Darsena” (anche questa vista lago) si potrà brindare con i migliori vini del territorio o con i cocktail più ricercati; qui, troverete anche una Gentleman room dove provare i sigari da intenditori provenienti da tutto il mondo.

Sarà anche possibile degustare la migliore selezione dei vini della Cantina ZENI (che quest’anno festeggia i 150 anni di attività) presso lo stand Cantina Zeni o nell’elegante VIP truck ZENI Hospitality posizionati presso piazza Catullo, di fianco al porto.

I proprietari di Porsche potranno partecipare, con la propria auto, a tour personalizzati che trascineranno in paesaggi così diversi tra loro:

attraversare le colline dell’Amarone (vino rosso famoso in tutto il mondo), farsi affascinare dalla tipicità del paese di Borghetto (tra i borghi più suggestivi d’italia) o raggiungere Spiazzi, rinomata località sul monte Baldo, ex circuito di gare di salita, e famosa per l’abbarbicato Santuario della Madonna della Corona.

Per qualsiasi ulteriore approfondimento, collegati al sito www.bardolino2020.it; qui sarà possibile acquistare i biglietti per tutte le Esperienze menzionate.

Per ulteriori informazioni scrivete alla mail info@bardolino2020.it