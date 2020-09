8° incontro di riabilitazione cardiologica e prevenzione delle malattie cardiovascolari

Venerdì 4 e sabato 5 settembre all’Hotel Regina Margherita di Cagliari si terrà l’ottavo incontro di cardioriabilitazone curato dagli specialisti del Brotzu.

L’evento, giunto alla sua ottava edizione e organizzato dall’Unità di Cardioriabilitazione e Valutazione Funzionale dell’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari, è rivolto a cardiologi, internisti, cardiochirurghi, fisiatri, medici d’urgenza, medici di famiglia, medici dello sport, fisioterapisti, dietologi, infermieri.

L’obiettivo è quello di approfondire in modo adeguato, con l’aiuto di esperti del settore, le problematiche mediche e sanitarie legate alla riabilitazione cardiologica e alla prevenzione delle patologie cardiovascolari.

Adeguato spazio durante i lavori verrà dato anche all’illustrazione del ruolo sociale dei percorsi riabilitativi della patologia cardiaca e dell’importanza che rivestono per il paziente ed i familiari.

Si cercherà, inoltre, di focalizzare l’attenzione sulle tematiche cardiologiche più attuali, sulle più moderne metodiche di valutazione funzionale cardiologica non invasiva, nonché sulla prevenzione, sia primaria, che secondaria, del rischio cardiovascolare.

I vari esperti – provenienti da numerose realtà cardiologiche regionali di spicco, oltre che dai maggiori centri della Sardegna – illustreranno i percorsi diagnostici e terapeutici più appropriati per le varie patologie alla luce delle ultime Linee Guida.

L’intervento riabilitativo, infatti, è un intervento strutturato e multidisciplinare che interessa sia la fase post acuta sia la prevenzione secondaria e che necessita di un team multidisciplinare e multi professionale che deve condividere valori comuni e abilità relazionali per interagire tra operatori, lavorare in team e comunicare in tempo reale con tutti i livelli operativi.

Apposito approfondimento sarà dedicato – come nelle precedenti edizioni – al campo della responsabilità degli operatori sanitari, alla luce delle più recenti disposizioni di legge e della giurisprudenza civile, penale e amministrativo-contabile in materia.

Il Congresso, che vede nella figura di Responsabile Scientifico il dott. Andrea Bianco, Direttore della Struttura di Cardioriabilitazione e Valutazione Funzionale dell’Ospedale Brotzu di Cagliari, rappresenta, inoltre, l’appuntamento annuale regionale della Sezione AICPR Sardegna.

I lavori congressuali si apriranno venerdì 4 settembre alle ore 15 con delle sessioni scientifiche che entrano subito nel vivo del tema, passando in rassegna le diverse tipologie di pazienti prevalentemente interessati da un percorso cardioriabilitativo.

La giornata di sabato 5 settembre sarà, invece, dedicata principalmente ad approfondire gli ultimi aggiornamenti in tema di Terapie.

Oltre alla Sua notevole valenza scientifica, l’edizione 2020 di questo Congresso ha un significato fortemente simbolico in quanto segna la ripresa degli eventi medico-scientifici in presenza nella regione Sardegna.

Il personale sanitario, infatti, ha ottenuto il via libera alla partecipazione alle attività formative a partire dal 1 settembre.