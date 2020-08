XIV festival Creuza de Mà, Musica per cinema

Verterà invece sul ruolo della musica nel cinema, l’incontro successivo, a cura dell’, che vedrà protagonisti i compositori di colonne sonore(Roberto Pischiutta) e

Gli allievi del Campus CSC, saranno ancora impegnati, nel pomeriggio (17.30), nel catturare i suoni dei carrugi, delle strade e del porto di Carloforte, nello scouting sonoro guidato dal tecnico del suono Stefano Campus.

All’anfiteatro Aste, infine, alle 21.30, un momento immancabile per il festival, per il suo legame con il paese che lo ospita da sempre: il concerto di musiche per cinema della Banda musicale Città di Carloforte “Angelo d’ Aste”, che suggellerà la tranche carlofortina del quattordicesimo festival Creuza de Mà.