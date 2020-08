Video finale RRD One Hour Classic; sintesi di un’edizione molto sentita

Uscito il video finale che riassume i momenti più emozionanti in acqua e a terra della RRD One Hour Classic 2020,

la storica regata ideata e organizzata dal Circolo Surf Torbole in collaborazione con l’Associazione Italiana Classi Windsurf disputata a fine luglio;

una gara dall’originale formula, che con una partenza a coniglio con gommone, prevede di realizzare in un’ora il numero massimo di giri tra una sponda e l’altra del Garda Trentino (est/ovest).

Quest’anno i due punti attorno cui la flotta ha strambato per un’ora, per la prima volta sono stati rappresentati dalle boe elettriche,

disponibili grazie al nuovo Consorzio Garda Trentino Vela -e posizionate nel punto GPS registrato lo scorso anno, garantendo così il percorso assolutamente fedele alle precedenti edizioni.

Anche se Il vento non è stato così forte da abbattere nuovamente il record (che detiene dal 2018 Bruno Martini),

è stata una bella edizione in un anno in cui gli sport all’aria aperta e dal forte senso di libertà hanno avuto un grande ritorno di interesse.

E’ stata una One Hour ancora una volta molto sentita per il ricordo di Alberto Menegatti, mancato 5 anni fa:

la regata slalom di domenica è stata seguita in diretta dal gommone stampa dalla mamma di Alberto,

indimenticato atleta del Circolo Surf Torbole, a cui la regata è dedicata con il Trofeo Challenge assegnato dalla famiglia al vincitore assoluto slalom.

Un modo per vivere insieme le emozioni che Alberto provava grazie al windsurf e faceva vivere ai suoi fans;

per alcuni è stato anche un esempio per intraprendere la strada di atleta professionista.

Apprezzata e sempre suggestiva per il panorama unico, la cena di gala organizzata sul prato del circolo, fronte lago:

un must per i grandi appuntamenti organizzati al Circolo Surf Torbole, che fa sempre godere di un panorama unico sul lago di Garda che si può ammirare verso sud.

Un cocktail di sport e momenti di condivisione che fanno della One Hour una manifestazione imperdibile.

Matteo Iachino, Francesco Scagliola e Anna Biagiolini i vincitori della One Hour Classic Slalom, rispettivamente assoluto,

under 20 e femminile, mentre l’olandese Vonk, Nicolò Renna e la spagnola Blanca Alabau gli atleti che hanno conquistato il gradino più alto del podio nelle rispettive categorie senior, under 20 e femminile nella disciplina Foil.

Uno degli elementi più importanti dell’edizione 2020 sicuramente la presenza di Campioni di Coppa del Mondo pro come Matteo Iachino e Bjorn Dunkerbeck,

oltre agli atleti locali di punta portacolori del Circolo Surf Torbole Nicolò, Sofia Renna tra i giovanissimi e Bruno Martini, insieme a tanti appassionati;

e finalmente una buona partecipazione di giovani, che si avvicinano al foil con ancora maggiore entusiasmo.

Foil che sarà protagonista al Circolo Surf Torbole dal 7 al 9 agosto in occasione di uno stage di allenamento promosso dalla FIV Federazione Italiana Vela per la futura classe olimpica iQFoil (Parigi).

Tra fine agosto e inizio settembre sarà ancora la Federazione Italiana Vela protagonista nel promuovere gli eventi clou dell’attività giovanile nazionale dedicati al windsurf:

sul Garda Trentino e al Circolo Surf Torbole in particolare sono in programma infatti il Campionato Italiano Giovanile under 16

e la Coppa Primavela e Coppa del Presidente (9-11 anni), che al Circolo Surf Torbole assegneranno il titolo tricolore sulle tavole Techno 293

https://youtu.be/_1A-OhC3ug4